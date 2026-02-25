Скользкие дороги и подъем воды в реках: что будет с погодой в Украине завтра
Последняя среда февраля в Украине будет облачной. В некоторых регионах прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах - опасную гололедицу, а на отдельных реках - повышение уровня воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где в Украине завтра возможны осадки
Согласно прогнозу экспертов, погода в Украине в течение суток 26 февраля будет облачной.
На востоке и юго-востоке страны - мокрый снег и дождь. Местами может быть налипание мокрого снега.
В Карпатах ночью - небольшой снег.
Тогда как на остальной территории Украины - без осадков.
Что будет с ветром и температурой
Ветер в четверг ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с.
В то же время днем в южных областях - местами вероятны порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха в среднем в течение суток - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Холоднее ночью будет в западных, северных и в большинстве центральных областей - около 1-6 градусов мороза, а также в Карпатах - до 7-12 градусов мороза.
Между тем теплее всего днем будет на Закарпатье и в Крыму - от 1 до 6 градусов тепла.
Прогноз погоды по Украине на 26 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В каких областях вероятны опасные явления
Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях в Украине, ночью и утром 26 февраля на дорогах страны (кроме юга и Закарпатья) будет гололедица.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты Укргидрометцентра.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеоявлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Кроме того, украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях в период с 26 февраля по 2 марта.
Речь идет о том, что на реках суббассейна Припяти ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 м (над уровнями на 08 часов 25 февраля).
"Местами возможен начальный выход воды на пойму. І уровень опасности - желтый", - объяснили в УкрГМЦ.
Также на реках будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледовых явлений, местами - ледоход.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 26 февраля будет облачной. Без осадков.
При этом ночью и утром вероятны опасные метеорологические явления - гололедица на дорогах.
Ветер прогнозируют северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - от 3 до 5 градусов мороза;
- днем - около 0 градусов по Цельсию.
Температура воздуха по области:
- ночью - около 1-6 градусов мороза;
- днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
