Главная » Жизнь » Общество

Скользкие дороги и подъем воды в реках: что будет с погодой в Украине завтра

Среда 25 февраля 2026 15:50
Скользкие дороги и подъем воды в реках: что будет с погодой в Украине завтра Погода в Украине завтра будет облачной, однако осадки обещают не везде (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Последняя среда февраля в Украине будет облачной. В некоторых регионах прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах - опасную гололедицу, а на отдельных реках - повышение уровня воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Где в Украине завтра возможны осадки

Согласно прогнозу экспертов, погода в Украине в течение суток 26 февраля будет облачной.

На востоке и юго-востоке страны - мокрый снег и дождь. Местами может быть налипание мокрого снега.

В Карпатах ночью - небольшой снег.

Тогда как на остальной территории Украины - без осадков.

Что будет с ветром и температурой

Ветер в четверг ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с.

В то же время днем в южных областях - местами вероятны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха в среднем в течение суток - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Холоднее ночью будет в западных, северных и в большинстве центральных областей - около 1-6 градусов мороза, а также в Карпатах - до 7-12 градусов мороза.

Между тем теплее всего днем будет на Закарпатье и в Крыму - от 1 до 6 градусов тепла.

Скользкие дороги и подъем воды в реках: что будет с погодой в Украине завтраПрогноз погоды по Украине на 26 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В каких областях вероятны опасные явления

Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях в Украине, ночью и утром 26 февраля на дорогах страны (кроме юга и Закарпатья) будет гололедица.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты Укргидрометцентра.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Скользкие дороги и подъем воды в реках: что будет с погодой в Украине завтраПредупреждение УкрГМЦ об опасных метеоявлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях в период с 26 февраля по 2 марта.

Речь идет о том, что на реках суббассейна Припяти ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 м (над уровнями на 08 часов 25 февраля).

"Местами возможен начальный выход воды на пойму. І уровень опасности - желтый", - объяснили в УкрГМЦ.

Также на реках будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледовых явлений, местами - ледоход.

Скользкие дороги и подъем воды в реках: что будет с погодой в Украине завтраПредупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 26 февраля будет облачной. Без осадков.

При этом ночью и утром вероятны опасные метеорологические явления - гололедица на дорогах.

Ветер прогнозируют северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - от 3 до 5 градусов мороза;
  • днем - около 0 градусов по Цельсию.

    Температура воздуха по области:

    • ночью - около 1-6 градусов мороза;
    • днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

    Скользкие дороги и подъем воды в реках: что будет с погодой в Украине завтраПрогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

    Напомним, ранее жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении и сообщили, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска.

    Тем временем мы объяснили, как действовать, если человек провалился под лед, и какая опасность во время оттепели - неочевидная.

    Читайте также, урожай каких озимых культур попал под удар непогоды в Украине в феврале.

