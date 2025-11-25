UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Скорочення мирного плану США та обвал доходів РФ від експорту нафти: новини за 24 листопада

Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Мирний план США було скорочено після переговорів з українськими чиновниками в Женеві. Тим часом доходи Росії від експорту нафти обвалилися.

Більш детально про те, що сталося в понеділок, 24 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

Без обмеження для ЗСУ та амністії: як зустріч у Женеві змінила план США щодо України

Після переговорів української та американської делегацій у Женеві проект мирного плану більше не міститиме 28 пунктів і буде скорочено, повідомили джерела РБК-Україна.

Поінформований співрозмовник видання розповів, що сторони домовилися продовжити обговорювати тільки питання, що стосуються двосторонніх відносин України і США.

Доходи РФ від експорту нафти і газу в листопаді обваляться на третину, - Reuters

Доходи російського бюджету від нафти і газу за підсумками листопада можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року, пише Reuters.

Видання зазначає, що головними причинами цього стали здешевлення нафти і санкції.

У яких областях найскладніша ситуація зі світлом? Відповідь "Укренерго"

Після ударів росіян по об'єктах енергетики найскладнішою є ситуація на Дніпропетровщині, де знеструмленими були понад 60 тисяч споживачів.

Ще близько 10 тисяч абонентів були знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину.

"Може статися щось хороше". Трамп зробив заяву після переговорів у Женеві

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив першу заяву після переговорів у Женеві щодо мирного плану завершення війни в Україні.

"Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися", - написав він.

Чи скасують "Національний кешбек"? Що кажуть в уряді

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спростовує поширену інформацію про те, що фінансування державної програми "Національний кешбек" може бути припинене у 2026 році.

Так у відомстві відреагували на вкидання про те, що програму можуть закрити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДональд ТрампВійна в УкраїніВимкнення світламирний план США