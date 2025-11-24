У яких областях найскладніша ситуація зі світлом? Відповідь "Укренерго"
Після ударів росіян по об'єктах енергетики найскладнішою є ситуація на Дніпропетровщині, де знеструмленими залишаються понад 60 тисяч споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Вночі ворог здійснив дронові атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього найскладнішою є ситуація на Дніпропетровщині – там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів", - заявили в "Укренерго".
Також зазначається, що ще близько 10 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Графіки відключень
Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання обсягом від 0,5 до 3 черг.
Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.
Споживання світла знову росте
"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 24 листопада, станом на 9:30, воно було на 13,3% вищим, ніж в цей час минулого робочого дня – у п’ятницю", - додали в "Укренерго".
Причина росту споживання – застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання, порівняно з кінцем минулого тижня.
Вчора, 23 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 16 листопада. Причина – зниження температури у більшості регіонів України.
Наслідки негоди
Окрім того, через складні погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 45 населених пунктів у Львівській області.
Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.
Раніше повідомлялось, що сьогодні у понеділок, 24 листопада, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через масштабні удари росіян по енергооб'єктах. Вони діятимуть у всіх регіонах країни.