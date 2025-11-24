Доходи РФ від експорту нафти та газу у листопаді обваляться на третину, - Reuters
Доходи російського бюджету від нафти та газу за підсумками листопада можуть скоротитись приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року. Серед основних причин – здешевлення нафти та санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За підрахунками аналітиків, за підсумками листопада російський бюджет отримає від продажу нафти та газу 520 млрд рублів. Це на 7,4% менше, ніж у жовтні, зазначає агентство.
За період із січня по листопад російський бюджет отримає близько 8 трлн рублів нафтогазових доходів, що на 22% менше ніж за аналогічний період минулого року.
В якості основних причин агентство називає падіння ціни на нафту та зміцнення рубля, а також санкції. Російська нафта в період із січня по листопад коштувала 57,3 долара за барель, тоді як торік – 68,3 долара за барель. Рубль при цьому подорожчав до середнього значення 81,1 рубля за долар порівняно з 91,7 рубля минулого року.
Спад в економіці РФ
Російська економіка продовжує втрачати стійкість на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу.
Ще 4 вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.
Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував, що після короткочасного “військового буму” російська економіка повернеться до стагнації й продовжить втрачати позиції порівняно як із розвиненими державами, так і з країнами, що розвиваються.
Попри спроби влади демонструвати "економічну стабільність", за оцінками аналітиків, Росія нині витрачає на війну проти України близько половини державного бюджету, що лише поглиблює внутрішню кризу.