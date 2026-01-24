ua en ru
Скільки ракет "Орєшнік" перебуває на озброєнні у РФ: дані розвідки

Субота 24 січня 2026 16:30
Скільки ракет "Орєшнік" перебуває на озброєнні у РФ: дані розвідки Ілюстративне фото: ракета "Орєшнік" (росЗМІ)
Автор: Валерій Ульяненко

На озброєнні у Росії перебуває не більше 3-4 ракет "Орєшнік". Однак у 2026 році РФ хоче запустити їх у серійне виробництво для виготовлення п'яти і більше одиниць на рік.

Про це заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"За нашими оцінками, Росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік", - сказав він.

Водночас Луговський розповів, що "в "Орєшніку" більше політичного, ніж воєнного наповнення". За його словами, він насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України.

"І він має сумнівну бойову ефективність. "Орєшнік" побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження і оперативного усунення різних несправностей", - сказав він.

Він додав, що СЗР взаємодіє із розвідками країн-партнерів щодо "Орєшніка" для отримання спільної об’єктивної картини та уникнення дезінформації з боку РФ та Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно Рада Україна-НАТО провела позачергове засідання в Брюсселі, яке скликали через масовані російські удари, зокрема із застосуванням ракети "Орєшнік".

Заступник глави Міноборони України Сергій Боєв заявив, що удар "Орєшніком" неподалік від кордону країни НАТО - прояв агресивної політики Росії та відсутність бажання завершити війну.

Зазначимо, в ніч на 9 січня російські окупанти вдарили по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Крім того, СБУ показала уламки "Орєшніка". Ці деталі стануть речовими доказами і їх відправлять на експертизу.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі.

Російська Федерація Ракета Орєшнік
