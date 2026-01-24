ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сколько ракет "Орешник" находится на вооружении у РФ: данные разведки

Суббота 24 января 2026 16:30
UA EN RU
Сколько ракет "Орешник" находится на вооружении у РФ: данные разведки Иллюстративное фото: ракета "Орешник" (росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

На вооружении у России находится не более 3-4 ракет "Орешник". Однако в 2026 году РФ хочет запустить их в серийное производство для изготовления пяти и более единиц в год.

Об этом заявил первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, Россия имеет не более 3-4 таких ракет. Нам известно, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год", - сказал он.

В то же время Луговский рассказал, что "в "Орешнике" больше политического, чем военного наполнения". По его словам, он прежде всего является инструментом запугивания европейских партнеров Украины.

"И он имеет сомнительную боевую эффективность. "Орешник" построен на технологиях прошлого века и требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей", - сказал он.

Он добавил, что СВР взаимодействует с разведками стран-партнеров по "Орешнику" для получения общей объективной картины и избежания дезинформации со стороны РФ и Беларуси.

Напомним, недавно Совет Украина-НАТО провел внеочередное заседание в Брюсселе, которое созвали из-за массированных российских ударов, в частности с применением ракеты "Орешник".

Заместитель главы Минобороны Украины Сергей Боев заявил, что удар "Орешником" неподалеку от границы страны НАТО - проявление агрессивной политики России и отсутствие желания завершить войну.

Отметим, в ночь на 9 января российские оккупанты ударили по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Кроме того, СБУ показала обломки "Орешника". Эти детали станут вещественными доказательствами и их отправят на экспертизу.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ракета Орешник
Новости
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов