Політика

Рада Україна-НАТО провела засідання після російського удару "Орєшніком"

Брюссель, Понеділок 12 січня 2026 19:14
Рада Україна-НАТО провела засідання після російського удару "Орєшніком" Ілюстративне фото: росіяни атакували Україну "Орєшніком" (Міноборони РФ)
Автор: Іван Носальський

Рада Україна-НАТО зібралася на позачергове засідання в Брюсселі, яке скликали через масовані удари росіян, зокрема із застосуванням ракети "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У МЗС розповіли, що в засіданні у форматі онлайн брали участь заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

Представники України розповіли про поточну безпекову ситуацію та систематичні удари Росії по енергетичній інфраструктурі. Вони зазначили, що мета таких дій - гуманітарна катастрофа в зимовий період. Ворог хоче позбавити українців електроенергії, води та тепла.

За словами українських чиновників, ситуація в енергетиці залишається дуже складною, а Україні терміново потрібні нові засоби захисту, зокрема системи протиповітряної оборони.

Боєв звернув увагу, що протягом 2025 року росіяни суттєво збільшили кількість ракет і дронів, які вони застосовують для ударів по Україні. Це свідчить, що РФ орієнтується на подальшу ескалацію.

Окремо він наголосив, що удар "Орєшніком" неподалік від кордону країни НАТО - це прояв агресивної політики Росії та повної відсутності бажання завершити війну.

Також Боєв окреслив потреби України в ракетах до систем ППО, зокрема Patriot і NASAMS, а також закликав партнерів інвестувати в програму PURL.

Удар "Орєшніком"

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські окупанти вдарили по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Неназваний український чиновник розповів Reuters, що росіяни вдарили по цеху львівського державного підприємства.

Видання стверджує, що пошкодження внаслідок такої атаки були незначні - ракета не містила бойової частини.

НАТО Війна в Україні Ракетний удар Ракета Орєшнік
