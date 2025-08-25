Скільки людей намагалися незаконно виїхати з України цього року? Відповідь прикордонників

У 2025 році прикордонники зафіксували численні спроби незаконного виїзду з України, деталі яких оприлюднено у щорічній статистиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, незаконний перетин кордону залишається серйозною проблемою для ДПСУ. Лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно.

Таким чином, в Державній прикордонній службі України заявляють про зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону, а адміністративні штрафи не завжди виконують стримуючу функцію.

"Навіть адміністративні санкції не завжди стають стримуючим фактором: деяких громадян затримували по кілька разів - від трьох до десяти і більше", - зазначив Демченко в ефірі телеканалу.

Зазначимо, що кожен із порушників отримує адміністративне покарання - суд визначає розмір штрафу після складання протоколу. В той же час організатори та співучасники незаконних схем вже несуть кримінальну відповідальність.

Плануються зміни до законодавства

В уряді готують законодавчі новації, які мають посилити відповідальність за порушення правил перетину кордону під час воєнного стану. Планується зробити покарання більш дієвим.

Зокрема, пропонується:

передати прикордонникам всі справи щодо незаконного виїзду військовозобов’язаних;

встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину кордону, пошкодження прикордонних об’єктів або спробу виїхати поза пунктами пропуску.

Зазначимо, що раніше Кабмін вже пропонував ввести кримінальну відповідальність для "ухилянтів" за незаконний перетин кордону.