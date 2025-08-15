Прикордонники затримали порушників на незвичному транспорті (фото)
Двоє чоловіків поблизу Ужгорода намагались нелегально перетнути кордон на електросамокатах, їх затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
"Поблизу Ужгорода прикордонники зупинили двох порушників, які прямували в бік кордону на самокатах. До цілі їм залишалося 300 метрів", - зазначили у ДПСУ.
Прикордонники також повідомили, втікачі планували оминути пункти пропуску, щоб потрапити до однієї з країн Євросоюзу для проживання, роботи та уникнення кримінальної відповідальності. Маршрут продумали заздалегідь і, користуючись знанням місцевості, вирушили в дорогу.
Зазначається, що після встановлення всіх обставин справи нелегальних подорожуючих буде притягнуто до адміністративної відповідальності.
Спроби нелегально виїхати з України
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно вивезли понад 100 осіб.
Також писали, що у Львівській області прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.
Окрім того, на Закарпатті було затримано правоохоронця, який за 4 тисячі доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.