ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Правоохоронець організував втечу ухилянта до Словаччини: що йому загрожує

Україна, Четвер 26 червня 2025 15:57
UA EN RU
Правоохоронець організував втечу ухилянта до Словаччини: що йому загрожує Фото: правоохоронець організував схему виїзду за кордон (suspilne media)
Автор: Каріна Левицька

На Закарпатті судитимуть правоохоронця, який за 4000 доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.

Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора одного з підрозділів правоохоронного органу спеціального призначення.

Його обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та в одержанні неправомірної вигоди.

Розслідуванням встановлено, що правоохоронець запропонував місцевому мешканцю за 4 тисячі доларів нелегально перетнути кордон зі Словаччиною в обхід офіційних пунктів пропуску.

Він надав клієнту детальний маршрут для уникнення прикордонних нарядів і камер фіксації, а також порадив придбати нові мобільні телефони з SIM-картами та інструменти для подолання загороджень.

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди обвинуваченого затримали. За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші схеми з ухилення від мобілізації

Варто зазначити, що не так давно Служба безпеки України викрила масштабну схему ухилення від мобілізації.

Чоловіки відразу з кількох регіонів України оформлювали фіктивні документи про догляд за родичами з інвалідністю. Схема діяла у більшості регіонів України, правоохоронні органи провели десятки обшуків у причетних.

Також Служба безпеки України за участі Національної поліції затримала ділків, які допомагали українцям уникати мобілізації до Збройних сил. Зловмисники навіть "клонували" для цього додатки "Резерв+" та "Дія".

А сьогодні, 26 червня стало відомо, що СБУ та Національна поліція ліквідували 8 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України.

Повідомляється, що фігуранти справ продавали охочим "послуги" з уникнення призову на підставі підроблених документів, або втечі за кордон поза пунктами пропуску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з Україною Прикордонники
Новини
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України