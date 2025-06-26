Правоохоронець організував втечу ухилянта до Словаччини: що йому загрожує

На Закарпатті судитимуть правоохоронця, який за 4000 доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.

Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора одного з підрозділів правоохоронного органу спеціального призначення.

Його обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та в одержанні неправомірної вигоди.

Розслідуванням встановлено, що правоохоронець запропонував місцевому мешканцю за 4 тисячі доларів нелегально перетнути кордон зі Словаччиною в обхід офіційних пунктів пропуску.

Він надав клієнту детальний маршрут для уникнення прикордонних нарядів і камер фіксації, а також порадив придбати нові мобільні телефони з SIM-картами та інструменти для подолання загороджень.

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди обвинуваченого затримали. За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.