Сколько людей пытались незаконно выехать из Украины в этом году? Ответ пограничников

В 2025 году пограничники зафиксировали многочисленные попытки незаконного выезда из Украины, детали которых обнародованы в ежегодной статистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, незаконное пересечение границы остается серьезной проблемой для ГПСУ. Только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.

Таким образом, в Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы, а административные штрафы не всегда выполняют сдерживающую функцию.

"Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз - от трех до десяти и более", - отметил Демченко в эфире телеканала.

Отметим, что каждый из нарушителей получает административное наказание - суд определяет размер штрафа после составления протокола. В то же время организаторы и соучастники незаконных схем уже несут уголовную ответственность.

Планируются изменения в законодательство

В правительстве готовят законодательные новации, которые должны усилить ответственность за нарушение правил пересечения границы во время военного положения. Планируется сделать наказание более действенным.

В частности, предлагается:

передать пограничникам все дела о незаконном выезде военнообязанных;

установить уголовную ответственность за нарушение правил пересечения границы, повреждение пограничных объектов или попытку выехать вне пунктов пропуска.

Отметим, что ранее Кабмин уже предлагал ввести уголовную ответственность для "уклонистов" за незаконное пересечение границы.