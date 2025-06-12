Намагався втекти втретє: прикордонники затримали "досвідченого" порушника на Львівщині
На Львівщині прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Цього разу він самостійно проклав маршрут через онлайн-карти, однак знову не зміг пройти непоміченим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
Як розповіли в ДПСУ, правопорушник вирішив скористатися онлайн-картами та самостійно проклав маршрут й вирушив у подорож Самбірським районом, що на Львівщині.
"Але романтика вільного мандрівника швидко закінчилась - прикордонники вчасно виявили його за допомогою технічних засобів спостереження", - додали в службі.
Прикордонники зауважили, що незаконний похід до кордону знову завершився провалом.
"Чому знову? Бо цей громадянин уже має досвід - двічі його вже затримували за подібні спроби. Натомість на нього складено адмінпротокол, а справу скеровано до суду", - зауважили в ДПСУ.
Мобілізація в Україні
Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України в країні запровадили воєнний стан.
Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, однак передбачено низку винятків.
Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Загалом ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення прикордонники затримали майже 50 тисяч чоловіків, які намагалися перетнути кордон України незаконним способом.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про "плавців", які хотіли перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами.
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