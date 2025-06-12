Намагався втекти втретє: прикордонники затримали "досвідченого" порушника на Львівщині

На Львівщині прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Цього разу він самостійно проклав маршрут через онлайн-карти, однак знову не зміг пройти непоміченим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

Як розповіли в ДПСУ, правопорушник вирішив скористатися онлайн-картами та самостійно проклав маршрут й вирушив у подорож Самбірським районом, що на Львівщині.

"Але романтика вільного мандрівника швидко закінчилась - прикордонники вчасно виявили його за допомогою технічних засобів спостереження", - додали в службі.

Прикордонники зауважили, що незаконний похід до кордону знову завершився провалом.

"Чому знову? Бо цей громадянин уже має досвід - двічі його вже затримували за подібні спроби. Натомість на нього складено адмінпротокол, а справу скеровано до суду", - зауважили в ДПСУ.