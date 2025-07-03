СБУ викрила депутата Волинської облради: переправив понад 100 ухилянтів за кордон

В Україні викрили депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно вивезли понад 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила чинного депутата Волинської обласної ради на організації схем для ухилянтів.

За матеріалами справи, фігурант входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА та яку ще раніше затримала СБУ.

Як встановило розслідування, депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися "волонтерами", яких Волинська ОВА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу.

За свої "послуги" ділки брали до 5 тисяч доларів з одного "клієнта". За наявними даними, починаючи з 2022 року зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.

На основі зібраних слідчими СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.