Скільки коштує юридична освіта в Україні: рейтинг найдорожчих та найдешевших вишів
В Україні фіксують величезний розрив на вартість навчання за спеціальністю "Право" - у деяких закладах рік коштує як закордонний диплом, тоді як інші пропонують цілком бюджетні варіанти.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Ціновий рекорд: Найдорожче навчання обійдеться у Львові - майже 150 тисяч гривень на рік.
- Бюджетний сегмент: Отримати диплом бакалавра з права можна і за 16-20 тисяч гривень за курс, переважно у регіональних філіях та коледжах.
- Столичний фактор: Київські провідні університети стабільно утримують планку понад 65-110 тисяч гривень на рік.
- Географія та статус закладу залишаються визначальними факторами у формуванні прайсів для абітурієнтів.
Топ-5 найдорожчих вишів: де вчитися на юриста найдорожче
Елітна юридична освіта в Україні вимагає серйозних фінансових інвестицій. Перша п'ятірка найдорожчих контрактів виглядає так:
- Український католицький університет (Львів) - 147 000 грн/рік. Абсолютний лідер за вартістю навчання в країні.
- Університет "Київська школа економіки" (Київ) - 110 000 грн/рік
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ) - 90 000 грн/рік
- Львівський університет бізнесу та права (Львів) - 89 900 грн/рік.
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) - 76 600 грн/рік.
Популярний київський КПІ ім. Сікорського зупинився одразу за лідерами із ціною 67 600 грн. Вартість навчання вказана за минулий рік, дані за 2026-й з'являться влітку.
Топ-5 найдешевших варіантів: де здобути фах юриста з мінімальними витратами
На іншому полюсі ринку знаходяться пропозиції здебільшого від приватних інститутів, коледжів та регіональних філій. П'ятірка найдоступніших за ціною варіантів виглядає так:
- Бердянський університет менеджменту і бізнесу (зараз зареєстрований у Києві) - 16 000 грн/рік. Найдешевша пропозиція на ринку.
- Центральноукраїнський інститут МАУП (Кропивницький) - 19 800 грн/рік.
- Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського (Вінницька обл.) - 19 911 грн/рік.
- Херсонський економічно-правовий інститут - 20 000 грн/рік.
- Миколаївський інститут розвитку людини університету "Україна" (Миколаїв) - 20 500 грн/рік.
Читайте також про те, що в Україні вартість навчання за спеціальністю "медицина" суттєво різниться залежно від закладу освіти та міста. Ціни коливаються від 34 тисяч гривень за рік і доходять майже до 90 тисяч.
Раніше ми писали про те, що у 2026 році більшість вступників до українських вишів подаватимуть заяви лише в електронній формі. Для цього потрібно створити особистий кабінет вступника в системі ЄДЕБО та підготувати низку документів. Цьогоріч дозволено 10 заяв, 5 із яких - на державну форму.