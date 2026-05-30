Скільки коштує юридична освіта в Україні: рейтинг найдорожчих та найдешевших вишів

08:00 30.05.2026 Сб
КНУ ім. Шевченка у п'ятірці ВНЗ із найвищим прайсом, однак він - не лідер
aimg Василина Копитко
Столичні виші традиційно залишаються одними із найдорожчих для навчання (фото: Getty Images)
В Україні фіксують величезний розрив на вартість навчання за спеціальністю "Право" - у деяких закладах рік коштує як закордонний диплом, тоді як інші пропонують цілком бюджетні варіанти.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Головне:

  • Ціновий рекорд: Найдорожче навчання обійдеться у Львові - майже 150 тисяч гривень на рік.
  • Бюджетний сегмент: Отримати диплом бакалавра з права можна і за 16-20 тисяч гривень за курс, переважно у регіональних філіях та коледжах.
  • Столичний фактор: Київські провідні університети стабільно утримують планку понад 65-110 тисяч гривень на рік.
  • Географія та статус закладу залишаються визначальними факторами у формуванні прайсів для абітурієнтів.

Топ-5 найдорожчих вишів: де вчитися на юриста найдорожче

Елітна юридична освіта в Україні вимагає серйозних фінансових інвестицій. Перша п'ятірка найдорожчих контрактів виглядає так:

  • Український католицький університет (Львів) - 147 000 грн/рік. Абсолютний лідер за вартістю навчання в країні.
  • Університет "Київська школа економіки" (Київ) - 110 000 грн/рік
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ) - 90 000 грн/рік
  • Львівський університет бізнесу та права (Львів) - 89 900 грн/рік.
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) - 76 600 грн/рік.

Популярний київський КПІ ім. Сікорського зупинився одразу за лідерами із ціною 67 600 грн. Вартість навчання вказана за минулий рік, дані за 2026-й з'являться влітку.

Топ-5 найдешевших варіантів: де здобути фах юриста з мінімальними витратами

На іншому полюсі ринку знаходяться пропозиції здебільшого від приватних інститутів, коледжів та регіональних філій. П'ятірка найдоступніших за ціною варіантів виглядає так:

  • Бердянський університет менеджменту і бізнесу (зараз зареєстрований у Києві) - 16 000 грн/рік. Найдешевша пропозиція на ринку.
  • Центральноукраїнський інститут МАУП (Кропивницький) - 19 800 грн/рік.
  • Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського (Вінницька обл.) - 19 911 грн/рік.
  • Херсонський економічно-правовий інститут - 20 000 грн/рік.
  • Миколаївський інститут розвитку людини університету "Україна" (Миколаїв) - 20 500 грн/рік.

Читайте також про те, що в Україні вартість навчання за спеціальністю "медицина" суттєво різниться залежно від закладу освіти та міста. Ціни коливаються від 34 тисяч гривень за рік і доходять майже до 90 тисяч.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році більшість вступників до українських вишів подаватимуть заяви лише в електронній формі. Для цього потрібно створити особистий кабінет вступника в системі ЄДЕБО та підготувати низку документів. Цьогоріч дозволено 10 заяв, 5 із яких - на державну форму.

Росію знову атакували дрони: у Таганрозі горить танкер, в Армавірі під ударом нафтобаза
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
