Прірва в цінах: скільки коштує економічна освіта і в яких вишах найдешевший контракт

08:00 14.05.2026 Чт
3 хв
Не Київ і не Львів. У якому місті навчання обійдеться найдорожче?
Василина Копитко
Вартість навчання залежить від закладу, програми і мови навчання (фото: Getty Images)
Економічна освіта залишається однією з найпопулярніших, проте вартість року навчання може відрізнятися у десять разів. У 2025 році ціни на контракт стартували від 18 000 грн і сягають понад 200 000 грн за рік.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Читайте також: Медична освіта в Україні: скільки коштує вивчитись на лікаря і де найдешевше

Головне:

  • Ціновий розрив: Вартість навчання на економіста в Україні коливається від 18 120 грн до рекордних 220 600 грн за рік.
  • Лідер за ціною: Найдорожчий контракт зафіксовано у Запоріжжі (Класичний приватний університет), а серед столичних вишів - у KSE (132 500 грн).
  • Престиж дорожчий: Навчання англійською мовою в топових державних закладах (КНУ, КПІ) підвищує вартість на 15-20%.
  • Регіональна альтернатива: Найдешевші пропозиції зосереджені у філіях приватних вишів Кропивницького, Кривого Рогу та Рівного.
  • Бюджетний варіант: Середня ціна більшості регіональних вишів тримається у межах 35 000 - 45 000 грн.

ТОП-10 найдорожчих закладів (вартість за рік)

Цей список очолюють столичні приватні університети та елітні програми державних вишів, де навчання часто ведеться англійською мовою.

  • Запоріжжя: Класичний приватний університет - 220 600 грн
  • Київ: Київська школа економіки (KSE) - 132 500 грн
  • Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (програма "Міжнародна комерція та інвестиції", англ. мова) - 95 600 грн
  • Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (програма "Economics", англ. мова) - 81 100 грн
  • Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (Міжнародна економіка / Управління бізнесом) - 79 600 грн
  • Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (Економічна кібернетика) - 78 200 грн
  • Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля - 76 800 грн
  • Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (Економічна аналітика / Міжнародний бізнес) - 76 600 грн
  • Київ: НаУКМА ("Києво-Могилянська академія") - 72 000 грн
  • Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського (Цифрова економіка / Міжнародна економіка) - 67 600 грн

5 найдешевших пропозицій (вартість за рік):

Найдешевші варіанти пропонують переважно філії приватних вишів та регіональні заклади в невеликих містах.

  • Кропивницький: Центральноукраїнський інститут МАУП - 18 120 грн
  • Кривий Ріг: Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (філія) - 21 950 грн
  • Рівне: Рівненська філія Європейського університету - 22 000 грн
  • Київ: Інститут екології економіки і права - 23 000 грн
  • Умань: Уманська філія Європейського університету - 23 000 грн

Важливо знати при виборі

Програми англійською мовою в державних університетах (як-от у КНУ) зазвичай коштують на 15-20% дорожче за україномовні аналоги.

Напрями "Економічна кібернетика", "Data Science" та "Бізнес-аналітика" часто мають вищі цінники через залучення практиків з IT-сектору.

Окрім Києва, найвищі ціни на економічну освіту спостерігаються у Львові (ЛНУ ім. Франка - до 66 755 грн) та Дніпрі.

Читайте також про те, що невдовзі в Україні стартує НМТ-2026. Учасники зможуть дізнатися дату, час і місце складання іспиту у персональних кабінетах. За 10 днів до початку основних сесій про це надходитиме повідомлення.

Раніше ми писали про те, що 14 травня закінчується реєстрації для участі в Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Ці іспити необхідні для вступу на магістратуру та аспірантуру.

Зруйновані будинки, пожежі та поранені: ДСНС показала наслідки масованої атаки на Київ
