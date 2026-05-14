Прірва в цінах: скільки коштує економічна освіта і в яких вишах найдешевший контракт
Економічна освіта залишається однією з найпопулярніших, проте вартість року навчання може відрізнятися у десять разів. У 2025 році ціни на контракт стартували від 18 000 грн і сягають понад 200 000 грн за рік.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Ціновий розрив: Вартість навчання на економіста в Україні коливається від 18 120 грн до рекордних 220 600 грн за рік.
- Лідер за ціною: Найдорожчий контракт зафіксовано у Запоріжжі (Класичний приватний університет), а серед столичних вишів - у KSE (132 500 грн).
- Престиж дорожчий: Навчання англійською мовою в топових державних закладах (КНУ, КПІ) підвищує вартість на 15-20%.
- Регіональна альтернатива: Найдешевші пропозиції зосереджені у філіях приватних вишів Кропивницького, Кривого Рогу та Рівного.
- Бюджетний варіант: Середня ціна більшості регіональних вишів тримається у межах 35 000 - 45 000 грн.
ТОП-10 найдорожчих закладів (вартість за рік)
Цей список очолюють столичні приватні університети та елітні програми державних вишів, де навчання часто ведеться англійською мовою.
- Запоріжжя: Класичний приватний університет - 220 600 грн
- Київ: Київська школа економіки (KSE) - 132 500 грн
- Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (програма "Міжнародна комерція та інвестиції", англ. мова) - 95 600 грн
- Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (програма "Economics", англ. мова) - 81 100 грн
- Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (Міжнародна економіка / Управління бізнесом) - 79 600 грн
- Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (Економічна кібернетика) - 78 200 грн
- Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля - 76 800 грн
- Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (Економічна аналітика / Міжнародний бізнес) - 76 600 грн
- Київ: НаУКМА ("Києво-Могилянська академія") - 72 000 грн
- Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського (Цифрова економіка / Міжнародна економіка) - 67 600 грн
5 найдешевших пропозицій (вартість за рік):
Найдешевші варіанти пропонують переважно філії приватних вишів та регіональні заклади в невеликих містах.
- Кропивницький: Центральноукраїнський інститут МАУП - 18 120 грн
- Кривий Ріг: Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (філія) - 21 950 грн
- Рівне: Рівненська філія Європейського університету - 22 000 грн
- Київ: Інститут екології економіки і права - 23 000 грн
- Умань: Уманська філія Європейського університету - 23 000 грн
Важливо знати при виборі
Програми англійською мовою в державних університетах (як-от у КНУ) зазвичай коштують на 15-20% дорожче за україномовні аналоги.
Напрями "Економічна кібернетика", "Data Science" та "Бізнес-аналітика" часто мають вищі цінники через залучення практиків з IT-сектору.
Окрім Києва, найвищі ціни на економічну освіту спостерігаються у Львові (ЛНУ ім. Франка - до 66 755 грн) та Дніпрі.
