Сколько стоит юридическое образование в Украине: рейтинг самых дорогих и самых дешевых вузов
В Украине фиксируют огромный разрыв на стоимость обучения по специальности "Право" - в некоторых заведениях год стоит как зарубежный диплом, в то время как другие предлагают вполне бюджетные варианты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Ценовой рекорд: Самое дорогое обучение обойдется во Львове - почти 150 тысяч гривен в год.
- Бюджетный сегмент: Получить диплом бакалавра по праву можно и за 16-20 тысяч гривен за курс, преимущественно в региональных филиалах и колледжах.
- Столичный фактор: Киевские ведущие университеты стабильно удерживают планку свыше 65-110 тысяч гривен в год.
- География и статус заведения остаются определяющими факторами в формировании прайсов для абитуриентов.
Топ-5 самых дорогих вузов: где учиться на юриста дороже всего
Элитное юридическое образование в Украине требует серьезных финансовых инвестиций. Первая пятерка самых дорогих контрактов выглядит так:
- Украинский католический университет (Львов) - 147 000 грн/год. Абсолютный лидер по стоимости обучения в стране.
- Университет "Киевская школа экономики" (Киев) - 110 000 грн/год
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"(Киев) - 90 000 грн/год
- Львовский университет бизнеса и права (Львов) - 89 900 грн/год.
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Киев) - 76 600 грн/год.
Популярный киевский КПИ им. Сикорского остановился сразу за лидерами с ценой 67 600 грн. Стоимость обучения указана за прошлый год, данные за 2026-й появятся летом.
Топ-5 самых дешевых вариантов: где получить профессию юриста с минимальными затратами
На другом полюсе рынка находятся предложения в основном от частных институтов, колледжей и региональных филиалов. Пятерка самых доступных по цене вариантов выглядит так:
- Бердянский университет менеджмента и бизнеса (сейчас зарегистрирован в Киеве) - 16 000 грн/год. Самое дешевое предложение на рынке.
- Центральноукраинский институт МАУП (Кропивницкий) - 19 800 грн/год.
- Барский гуманитарно-педагогический колледж им. М. Грушевского (Винницкая обл.) - 19 911 грн/год.
- Херсонский экономико-правовой институт - 20 000 грн/год.
- Николаевский институт развития человека университета "Украина" (Николаев) - 20 500 грн/год.
