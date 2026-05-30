Сколько стоит юридическое образование в Украине: рейтинг самых дорогих и самых дешевых вузов

В Украине фиксируют огромный разрыв на стоимость обучения по специальности "Право" - в некоторых заведениях год стоит как зарубежный диплом, в то время как другие предлагают вполне бюджетные варианты.

Киевские ведущие университеты стабильно удерживают планку свыше 65-110 тысяч гривен в год. География и статус заведения остаются определяющими факторами в формировании прайсов для абитуриентов. Топ-5 самых дорогих вузов: где учиться на юриста дороже всего Элитное юридическое образование в Украине требует серьезных финансовых инвестиций. Первая пятерка самых дорогих контрактов выглядит так: Украинский католический университет (Львов) - 147 000 грн/год. Абсолютный лидер по стоимости обучения в стране.

- 147 000 грн/год. Абсолютный лидер по стоимости обучения в стране. Университет "Киевская школа экономики" (Киев) - 110 000 грн/год

- 110 000 грн/год Национальный университет "Киево-Могилянская академия"(Киев) - 90 000 грн/год

- 90 000 грн/год Львовский университет бизнеса и права (Львов) - 89 900 грн/год.

- 89 900 грн/год. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Киев) - 76 600 грн/год. Популярный киевский КПИ им. Сикорского остановился сразу за лидерами с ценой 67 600 грн. Стоимость обучения указана за прошлый год, данные за 2026-й появятся летом. Топ-5 самых дешевых вариантов: где получить профессию юриста с минимальными затратами На другом полюсе рынка находятся предложения в основном от частных институтов, колледжей и региональных филиалов. Пятерка самых доступных по цене вариантов выглядит так: Бердянский университет менеджмента и бизнеса (сейчас зарегистрирован в Киеве) - 16 000 грн/год. Самое дешевое предложение на рынке.

- 16 000 грн/год. Самое дешевое предложение на рынке. Центральноукраинский институт МАУП (Кропивницкий) - 19 800 грн/год.

- 19 800 грн/год. Барский гуманитарно-педагогический колледж им. М. Грушевского (Винницкая обл.) - 19 911 грн/год.

- 19 911 грн/год. Херсонский экономико-правовой институт - 20 000 грн/год.

- 20 000 грн/год. Николаевский институт развития человека университета "Украина" (Николаев) - 20 500 грн/год.