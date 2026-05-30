ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Сколько стоит юридическое образование в Украине: рейтинг самых дорогих и самых дешевых вузов

08:00 30.05.2026 Сб
3 мин
КНУ им. Шевченко в пятерке вузов с самым высоким прайсом, однако он - не лидер
aimg Василина Копытко
Сколько стоит юридическое образование в Украине: рейтинг самых дорогих и самых дешевых вузов Столичные вузы традиционно остаются одними из самых дорогих для обучения (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине фиксируют огромный разрыв на стоимость обучения по специальности "Право" - в некоторых заведениях год стоит как зарубежный диплом, в то время как другие предлагают вполне бюджетные варианты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Читайте также: Пропасть в ценах: сколько стоит экономическое образование и в каких вузах самый дешевый контракт

Главное:

  • Ценовой рекорд: Самое дорогое обучение обойдется во Львове - почти 150 тысяч гривен в год.
  • Бюджетный сегмент: Получить диплом бакалавра по праву можно и за 16-20 тысяч гривен за курс, преимущественно в региональных филиалах и колледжах.
  • Столичный фактор: Киевские ведущие университеты стабильно удерживают планку свыше 65-110 тысяч гривен в год.
  • География и статус заведения остаются определяющими факторами в формировании прайсов для абитуриентов.

Топ-5 самых дорогих вузов: где учиться на юриста дороже всего

Элитное юридическое образование в Украине требует серьезных финансовых инвестиций. Первая пятерка самых дорогих контрактов выглядит так:

  • Украинский католический университет (Львов) - 147 000 грн/год. Абсолютный лидер по стоимости обучения в стране.
  • Университет "Киевская школа экономики" (Киев) - 110 000 грн/год
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"(Киев) - 90 000 грн/год
  • Львовский университет бизнеса и права (Львов) - 89 900 грн/год.
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Киев) - 76 600 грн/год.

Популярный киевский КПИ им. Сикорского остановился сразу за лидерами с ценой 67 600 грн. Стоимость обучения указана за прошлый год, данные за 2026-й появятся летом.

Топ-5 самых дешевых вариантов: где получить профессию юриста с минимальными затратами

На другом полюсе рынка находятся предложения в основном от частных институтов, колледжей и региональных филиалов. Пятерка самых доступных по цене вариантов выглядит так:

  • Бердянский университет менеджмента и бизнеса (сейчас зарегистрирован в Киеве) - 16 000 грн/год. Самое дешевое предложение на рынке.
  • Центральноукраинский институт МАУП (Кропивницкий) - 19 800 грн/год.
  • Барский гуманитарно-педагогический колледж им. М. Грушевского (Винницкая обл.) - 19 911 грн/год.
  • Херсонский экономико-правовой институт - 20 000 грн/год.
  • Николаевский институт развития человека университета "Украина" (Николаев) - 20 500 грн/год.

Читайте также о том, что в Украине стоимость обучения по специальности "медицина" существенно отличается в зависимости от учебного заведения и города. Цены колеблются от 34 тысяч гривен за год и доходят почти до 90 тысяч.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году большинство поступающих в украинские вузы будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов. В этом году разрешено 10 заявлений, 5 из которых - на государственную форму.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступительная кампания Вузы Образование в Украине
Новости
Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем