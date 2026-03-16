Медична освіта в Україні: скільки коштує вивчитись на лікаря і де найдешевше

Вартість навчання за спеціальністю "медицина" суттєво різниться залежно від закладу освіти та міста. Ціни коливаються від 34 тисяч гривень за рік і доходять майже до 90 тисяч.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Головне: Найвищий цінник: Навчання в НМУ імені О. О. Богомольця (Київ) є найдорожчим і сягає 89 400 грн за рік.

Середній ціновий діапазон: Більшість провідних університетів у Дніпрі, Вінниці та Львові встановили вартість у межах 64 000 - 80 000 грн.

Доступні пропозиції: Найдешевше опанувати професію лікаря можна у вишах Харкова та Запоріжжя, де ціни стартують від 34 000 грн.

Географія цін: Київ залишається найдорожчим містом для навчання, тоді як регіональні університети (Черкаси, Миколаїв, Запоріжжя) пропонують контрактні місця за ціною нижче 50 000 грн.

Джерело даних: Верифіковані дані ЄДЕБО станом на липень 2025 року, що охоплюють державні та приватні заклади.

Де навчання найдорожче

Лідером за вартістю контракту став столичний виш. Найвищий цінник зафіксовано у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, де рік навчання за спеціальністю "медицина" коштує 89 400 грн.

До трійки найдорожчих медичних закладів також увійшли:

Дніпровський державний медичний університет - 80 072 грн;

- 80 072 грн; Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова - 65 000 грн.

Трохи дешевше коштуватиме диплом лікаря у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького (64 000 грн) та в КНУ імені Тараса Шевченка (61 800 грн).

Найдешевші варіанти для магістрів

Для абітурієнтів, які шукають більш бюджетні пропозиції, існують варіанти, де вартість навчання майже втричі менша за столичний топ-виш. Найдешевші пропозиції зафіксовані у таких закладах:

Харківський інститут медицини та біомедичних наук - 34 000 грн;

- 34 000 грн; Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - 35 890 грн;

- 35 890 грн; Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я - 36 000 грн.

Дані базуються на інформації з Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) станом на липень 2025 року. До переліку включено як державні, так і приватні університети з різними видами конкурсних пропозицій (фіксовані, відкриті та небюджетні).

Що треба знати вступникам

Для подачі заяви на спеціальність "Медицина" необхідно набрати на НМТ щонайменше 150 балів (як на бюджет, так і на контракт).

Абітурієнти складають три обов’язкові предмети (українська мова, математика, історія України) та один на вибір. Найвищий коефіцієнт традиційно мають біологія, хімія або фізика.

Базова освіта для медика (магістратура) триває 6 років. Далі ще потрібно пройти інтернатуру, яка триває 1-3 роки.