Українська авіація переходить на стандарти НАТО: Шмигаль представив дорожню карту
Міноборони спільно з Повітряними силами створили дорожню карту розвитку спроможностей української авіації. Документ розробили на основі Доктрини повітряної міці НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram-каналі.
Як пояснив міністр, Доктрина повітряної міці НАТО - це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування повітряних сил Альянсу для безпеки та стримування агресії.
"Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів. Дорожню карту структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО", - розповів Шмигаль.
Дорожню карту, за його словами, сьогодні представили президенту Володимиру Зеленському. Її мета - посилити спроможності України:
- застосовувати авіацію під час обʼєднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО;
- завдавати ефективної поразки ворогу під час поточної агресії;
- запобігти просуванню ворога та стримати його в майбутньому.
"Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", - додав міністр оборони.
Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, президент Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил. До цього він рік був виконувачем обов'язків командувача після того, як з посади звільнили Миколу Олещука.
До командування Повітряними силами Кривоножко керував Повітряним командуванням "Центр". За ефективне управління отримав у 2023 році звання Героя України та "Золоту Зірку". Більше про нового командувача - читайте у матеріалі РБК-Україна.