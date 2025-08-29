ua en ru
Сколько стоит выучиться на пилота и готовят ли таких специалистов в Украине

Пятница 29 августа 2025 12:10
Сколько стоит выучиться на пилота и готовят ли таких специалистов в Украине Выучиться на пилота сегодня - не очень дешево (фото: facebook.com/officialkai.university)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Государственный университет "Киевский авиационный институт" готовит пилотов гражданской авиации. Однако обучение пилотов Украина, к сожалению, не финансирует.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент ГУ "КАИ" Ксения Семенова.

Как и где именно КАИ готовит пилотов гражданской авиации

Эксперт рассказала, что КАИ имеет договор с большой чешской летной школой (основанной в 90-м году, когда Чехия обрела независимость). Поэтому пилотов гражданской авиации готовят сейчас именно там.

"В Украине они проходят теоретическую часть. А потом - едут в Чехию получать лицензию пилота, потому что у нас закрыто воздушное пространство", - объяснила Семенова.

В то же время она сообщила, что сейчас университет готовится к открытию собственного учебного центра.

"Это будет авторизованная авиационная организация. Готовим все документы и регламенты, чтобы как только откроют небо, мы не заказывали эту услугу, а сами ее предоставляли", - поделилась руководительница КАИ.

Могут ли студенты учиться на украинских самолетах

Семенова сообщила, что хотелось бы учить наших студентов в Чехии на украинских самолетах, ведь в Украине небо пока закрыто.

"У нас в ангаре стоят два самолета, которые не летают. И самолет - это не стол: с каждым годом обслуживать его дороже. И если ты не обслуживаешь двигатели, через какое-то время придется списать их на металлолом", - объяснила эксперт.

Она отметила, что учебное заведение уже полгода просит передать эти самолеты "им (чешской стороне, - Ред.) в аренду".

"Мы бы получали за это деньги. А они - обязуются их вернуть, когда откроется воздушное пространство в Украине. Мы учим на них наших же студентов. Их частично учат наши же преподаватели. А нам это не согласовывают. Затягивают решения, необходимые для развития университета", - рассказала руководительница КАИ.

Сколько стоит сегодня выучиться на пилота

По словам Семеновой, стоимость обучения на пилота "со всем-всем" составляет сегодня в целом около 30 тысяч евро.

"Это полтора года, чтобы получить лицензию коммерческого пилота. На частного пилота - это быстрее. Но не знаю, какой смысл учиться на него сейчас, ведь негде летать", - объяснила специалист.

Она добавила, что Украина, к сожалению, не финансирует обучение пилотов за государственный счет (ни до войны, ни сейчас).

"Стоимость контракта (в вузе, - Ред.) - 30 тысяч гривен. Это - базовое бакалаврское образование и теоретическая подготовка. Конечно, подготовить за 30 тысяч гривен пилота - невозможно", - признала эксперт.

Она напомнила, что в Украине были учебные авиационные тренинговые центры.

"Это был целый рынок. Но он был частным. Мы уже создаем свою тренинговую организацию. Хотим, чтобы она была в составе университета и мы не заказывали снаружи эту услугу", - поделилась Семенова.

Готовы ли наши студенты работать в Украине

Согласно информации Семеновой, "двое из 20 студентов, которые учатся в Чехии, остались в этой компании преподавать, стали инструкторами".

"Они очень ждут, пока можно будет летать в Украине. И нам будет что им предложить. Они классные, очень мотивированные", - рассказала президент КАИ.

Она отметила, что "все эти 20 человек учились за деньги правительства Чехии" (за деньги USAID, пока фонд еще работал на Восточную Европу).

"В то же время 8 человек - учатся за свой счет. Это те, чье обучение не покрывает грант", - добавила специалист.

В завершение она отметила, что "есть проблема", что "государство стесняется поддерживать авиационную отрасль".

В качестве примера она привела ситуацию с Международным аэропортом "Борисполь", который получил государственное финансирование только на четвертый год полномасштабной войны с РФ.

"Авиация - это очень специфическая отрасль. Если не поддерживать квалификацию сотрудников, инфраструктуру в аэропорту, то придется строить все с нуля. И обойдется это дороже, чем это поддерживать", - подытожила Семенова.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно выбрать профессию в 2025 году.

Кроме того, мы объясняли, что нужно знать о работе для молодых украинцев - какие компенсации и гранты предлагает государство.

Тем временем в Государственной службе занятости сообщили, какие вакансии стали самыми популярными с начала текущего года, и что (кроме зарплаты) компании готовы предлагать некоторым работникам, чтобы "закрыть" свои потребности.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях.

