Як правильно вибрати професію у 2025 році: поради для молоді та тих, хто хоче змінити кар'єру

Успішний вибір професії залежить від поєднання особистих талантів і потреб ринку праці. Одним із головних аспектів у цьому питання є готовість до навчання й адаптації.

РБК-Україна розпитало заступника директора Державної служби зайнятості Станіслава Павленка про те, як правильно вибрати професію у 2025 році та на що варто звертати увагу людям, які вирішили змінити напрям кар’єри.

Зважайте на особисті якості та інтереси

"В Україні молодь вибирає різні професії, все залежить від особистих інтересів, переваг та здібностей, а також реальних потреб ринку праці. Вибір професійного майбутнього - це процес, тому не варто боятися змінювати свої рішення та пробувати нове", - каже Павленко.

При виборі професії важливо звернути увагу на:

особисті інтереси, навички та цінності, адже професія, яка відповідає вашим інтересам, підвищує мотивацію та задоволеність роботою. Проаналізуйте, що вам дійсно подобається робити? Які сфери діяльності вас захоплюють? Які ваші сильні сторони? Що ви вмієте робити добре? Які професійні, так і особистісні навички у вас уже є (комунікабельність, лідерство, аналітичне мислення тощо);

що у роботі є важливим для вас: стабільність, можливість самореалізації, високий дохід, робота в дружній команді, допомога іншим? Відповідність вашим цінностям сприяє відчуттю сенсу та задоволеності.

"Самопізнання є ключовим аспектом, тобто - чим краще ви розумієте себе, тим легше вам буде зробити вибір", - каже експерт.

Також він зазначає, що молодь, якій потрібна допомога у виборі професії, може звернутися до найближчого Центру зайнятості для спілкування з профконсультантом та отримання індивідуальної консультації.

"На офіційному сайті Державної служби зайнятості з’явилася нова рубрика "Твій консультант". Щоб отримати професійну консультацію, достатньо зайти на сайт, зробити замовлення та вибрати зручний час для спілкування з консультантом. Завдяки цьому сервісу спілкування проходить у режимі онлайн, що робить процес максимально ефективним", - говорить Павленко.

Окрім того, для вільного доступу молоді до профорієнтаційних послуг служби зайнятості створили сервіс з онлайн-тестування "Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри".

Досліджуйте ринок праці

Павленко також радить ознайомитись із ситуацією на ринку праці. А саме дізнатись:

тренди: вивчайте актуальні тенденції на ринку праці в Україні. Які професії є найбільш затребуваними та перспективними на найближчі роки? Зверніть увагу на розвиток технологій та їх вплив на різні галузі;

попит: дізнайтеся, які фахівці зараз потрібні роботодавцям. Які галузі розвиваються найшвидше? Які професії мають високий рівень працевлаштування та конкурентну заробітну плату?

майбутнє: розглядайте професії, які мають потенціал для розвитку та адаптації до змін. Уникайте професій, які можуть бути автоматизовані або втратити актуальність найближчим часом.

"Фахівці служби зайнятості можуть надати інформацію про стан регіонального ринку праці та сучасні потреби роботодавців під час індивідуальних консультацій, семінарів та тренінгів", - каже експерт.

Молодь у Державній службі зайнятості може отримати індивідуальні профконсультації (фото ілюстративне: Freepik)

Більше дізнайтесь про професію, яка вас зацікавила

За словами Павленка, важливим при виборі фаху є отримання інформації щодо професій, які вас зацікавили. Він радить:

зібрати інформацію про професії, які викликали інтерес: слід дізнатися про обов'язки, вимоги, умови праці, кар'єрні перспективи, рівень заробітної плати;

поспілкуватись з людьми, які вже працюють у сфері, що вас цікавить. Розпитуйте про їхній досвід, переваги та недоліки професії;

спробувати себе в обраній професійній сфері через стажування, волонтерство або неоплачувану практику. Це допоможе вам краще зрозуміти, чи підходить вам та чи інша професія.

"У центрах зайнятості проводяться профорієнтаційні заходи для молоді. Серед них: професіографічні екскурсії, дні кар’єри, інтерактивні заходи, майстер-класи, презентації професій тощо. Під час таких заходів можна поспілкуватися з представниками професій, дізнатися про особливості тої чи іншої сфери діяльності та розширити своє бачення світу професій", - пояснює Павленко.

Поради для тих, хто хоче змінити напрям кар'єри

Експерт радить людям, які замислились над зміною напряму кар'єри, дотримуватись наступних порад:

проаналізуйте свій попередній професійний досвід та навички. Які з них можуть бути корисними в новій професії;

будьте готові до необхідності здобуття нової освіти або проходження курсів перекваліфікації;

використовуйте свій професійний та особистий нетворкінг для пошуку нових можливостей та контактів у новій сфері;

розгляньте можливість поступового переходу до нової професії, поєднуючи поточну роботу з навчанням або стажуванням у новій сфері;

будьте готові до постійного навчання та підвищення кваліфікації. Ринок праці швидко змінюється, тому важливо постійно оновлювати свої знання та навички;

розвивайте гнучкість та здатність швидко адаптуватися до нових умов. Уміння швидко опановувати нові знання та навички є ключовим у сучасному світі;

розвивайте цифрові навички. Незалежно від обраної професії, цифрова грамотність та вміння працювати з технологіями є необхідними.

"Вибір професії в нинішніх умовах - це стратегічний процес, який має враховувати як реалії економічної ситуації в країні, так і особисті бажання молодої людини, її схильності до тієї чи іншої сфери діяльності", - каже Павленко.