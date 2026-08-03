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Скільки коштує газ у серпні: постачальники показали тарифи

07:13 03.08.2026 Пн
2 хв
Ціни по країні коливаються від 7,96 до 27,59 гривні
aimg Дмитро Левицький
Скільки коштує газ у серпні: постачальники показали тарифи Фото: постачальники показали ціни на газ у серпні (Getty Images)
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Українські постачальники оприлюднили вартість блакитного палива на серпень. Для більшості побутових споживачів ціна залишиться стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ГазПравду".

Які тарифи діють у серпні

Наразі газ для населення постачають 8 компаній. Чотири з них пропонують виключно річні ціни, а ще чотири - як річні, так і щомісячні змінні тарифи.

  • Річні пропозиції: коливаються від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр і залишаються фіксованими.
  • Місячні тарифи: у серпні становлять від 8,46 до 27,59 гривні за кубічний метр.

Базовими для українців є саме річні пропозиції, тоді як на місячні ринкові ціни споживачі можуть перейти лише за власним бажанням.

Скільки платитимуть клієнти "Нафтогазу"

Переважна більшість побутових споживачів - близько 98% (понад 12 мільйонів домогосподарств) - є клієнтами "Нафтогазу".

Для них діє фіксований тариф 7,96 грн за кубометр, який залишатиметься незмінним щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Ціни інших постачальників

Залежно від компанії, річні та місячні пропозиції на серпень 2026 року виглядають так:

  • "Нафтогаз": річний - 7,96 гривні.
  • "Тернопільоблгаз збут": річний - 7,96 гривні.
  • "Прикарпат Енерго Трейд": річний - 7,98 гривні.
  • "Галнафтогаз": річний - 7,99 гривні.
  • "Львівенергозбут": річний - 8,20 гривні, місячний - 27,50 гривні.
  • YASNO: річний - 8,46 гривні, місячний - 8,46 гривні.
  • "СвітлоГаз": річний - 9,99 гривні, місячний - 27,59 гривні.

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