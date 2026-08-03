Сколько стоит газ в августе: поставщики показали тарифы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ГазПравду" .

Какие тарифы действуют в августе

В настоящее время газ для населения поставляют 8 компаний. Четыре из них предлагают исключительно годовые цены, а еще четыре – как годовые, так и ежемесячные переменные тарифы.

Годовые предложения: колеблются от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр и остаются фиксированными.

колеблются от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр и остаются фиксированными. Месячные тарифы: в августе составляют от 8,46 до 27,59 гривны за кубический метр.

Базовыми для украинцев являются именно годовые предложения, тогда как на месячные рыночные цены потребители могут перейти только по собственному желанию.

Сколько будут платить клиенты "Нафтогаза"

Подавляющее большинство бытовых потребителей - около 98% (более 12 миллионов домохозяйств) - являются клиентами "Нафтогаза".

Для них действует фиксированный тариф 7,96 грн за кубометр, который будет оставаться неизменным по меньшей мере до 30 апреля 2027 года.

Цены других поставщиков

В зависимости от компании, годовые и месячные предложения на август 2026 выглядят так: