Проїзд у Києві подорожчав: скільки коштують маршрутки та комунальний транспорт з 1 серпня

З 15 липня у Києві здорожчав проїзд у комунальному транспорті. А з 1 серпня тариф підняли і столичні маршрутки.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує проїзд у транспорті Києва сьогодні.

Головне: Подорожчання маршруток: Із 1 серпня приватні перевізники підняли вартість проїзду до 20 та 25 гривень.

Із 1 серпня приватні перевізники підняли вартість проїзду до 20 та 25 гривень. Комунальний транспорт: Із 15 липня разовий квиток у столичних автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері коштує 30 гривень.

Із 15 липня разовий квиток у столичних автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері коштує 30 гривень. Як зекономити: При купівлі одразу 50 поїздок вартість однієї знижується до 25 гривень, також доступні місячні проїзні.

При купівлі одразу 50 поїздок вартість однієї знижується до 25 гривень, також доступні місячні проїзні. Пільги зберігаються: Студенти й надалі сплачують лише 50% проїзного, а школярі їздять безкоштовно під час навчального року.

Скільки коштує проїзд у маршрутках

Маршрутки, де проїзд коштував 10 гривень, тепер коштують 20 гривень.

Маршрутки, де ціна становила 20 гривень, тепер коштують 25 гривень.

"Ми планували підняти ціну ще з 15-го липня, але цього не робили, бо тоді здорожчав громадський транспорт. А відтоді за останні 15 днів вартість пального зросла на 15 гривень", - пояснював РБК-Україна керівник "Асоціації перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко.

Тарифи на комунальний транспорт

У міському комунальному транспорті (метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері) разовий квиток коштує 30 гривень.

Водночас для пасажирів діє система знижок при купівлі поїздок на місяць. Вартість однієї поїздки залежно від кількості придбаних поїздок:

1-9 поїздок - 30 гривень за поїздку;

10-19 поїздок - 28,90 гривні;

20-29 поїздок - 27,80 гривні;

30-39 поїздок - 26,60 гривні;

40-49 поїздок - 25,50 гривні;

50 поїздок - 25 гривень.

Також кияни можуть придбати місячні проїзні квитки з обмеженою кількістю поїздок:

46 поїздок - 1 088 гривень;

62 поїздки - 1 463 гривні;

92 поїздки - 2 156 гривень;

124 поїздки - 2 888 гривень.

Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 3 656 гривень.

Хто має право на пільги

Усі встановлені пільги на проїзд у комунальному транспорті зберігаються:

Студенти сплачують 50% від вартості місячного проїзного квитка;

Учні під час навчального року їздять безкоштовно, а під час літніх канікул сплачують 25% вартості.