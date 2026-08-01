З 1 серпня діють нові тарифи на воду: де зросла ціна та скільки коштує кубометр

Із 1 серпня у низці українських міст набувають чинності нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Водночас у ще кількох громадах питання перегляду вартості послуг уже розглядають або готують відповідні рішення.

Головне: Зростання цін із 1 серпня: У низці українських громад відсьогодні починають діяти нові, підвищені тарифи на водопостачання та водовідведення.

У низці українських громад відсьогодні починають діяти нові, підвищені тарифи на водопостачання та водовідведення. Де тарифи вже підняли: У Львові загальна вартість послуг зросла з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. У Полтаві сумарний тариф із ПДВ становитиме 83,71 грн за кубометр.

У Львові загальна вартість послуг зросла з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. У Полтаві сумарний тариф із ПДВ становитиме 83,71 грн за кубометр. Що у Києві та Одесі: У столиці КМДА відхилила пропозицію водоканалу підняти цінник до 89 грн і планує тариф 63,79 грн/куб. В Одесі мерія виступає проти тарифу понад 100 грн і наполягає на межі у 65 грн.

У столиці КМДА відхилила пропозицію водоканалу підняти цінник до 89 грн і планує тариф 63,79 грн/куб. В Одесі мерія виступає проти тарифу понад 100 грн і наполягає на межі у 65 грн. Причини перегляду: Чинні тарифи покривають лише близько 70% витрат водоканалів через суттєве подорожчання електроенергії, пального, реагентів та підвищення зарплат.

Чинні тарифи покривають лише близько 70% витрат водоканалів через суттєве подорожчання електроенергії, пального, реагентів та підвищення зарплат. Загальнонаціонального підвищення немає: Рішення про зміну цін ухвалює кожна громада окремо. До 20 серпня всі водоканали країни мають подати місцевій владі свої розрахунки економічно обґрунтованих тарифів.

Де тарифи зростуть уже з 1 серпня

Львів

Із 1 серпня у Львові почне діяти новий тариф на послуги "Львівводоканалу". Загальна вартість водопостачання та водовідведення зросте з 25,88 гривні до 56,38 гривні за кубометр.

Нові тарифи становитимуть:

водопостачання - 36,04 гривні за кубометр ;

; водовідведення - 20,34 грн за кубометр.

У міськраді пояснили, що тариф не переглядали понад чотири роки. За цей час майже у 1,7 раза зросли витрати на електроенергію, а також подорожчали паливо, реагенти та оплата праці.

Водночас міський голова Андрій Садовий зазначив, що новий тариф є мінімально необхідним для стабільної роботи підприємства, а не повністю економічно обґрунтованим. У "Львівводоканалі" наголосили, що отриманих коштів вистачить лише на покриття поточних витрат, без модернізації мереж.

Полтава

Із 1 серпня також можуть запрацювати нові тарифи для споживачів "Полтававодоканалу". Полтавська обласна рада вже підтримала відповідне рішення.

Для населення пропонується встановити:

водопостачання - 39 гривень за кубометр ;

; водовідведення - 30,76 гривні за кубометр.

Разом із ПДВ загальна вартість послуг становитиме 83,71 гривні за кубометр.

У "Полтававодоканалі" пояснюють необхідність перегляду тарифів різким зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці, а також скороченням обсягів споживання води. На підприємстві попереджають, що без підвищення тарифів доведеться переходити на погодинну подачу води, скорочувати ремонти мереж та роботу аварійних бригад.

Де тарифи ще можуть переглянути

Одеса

В Одесі питання підвищення тарифів поки остаточно не вирішене. Одеська міська військова адміністрація виступає проти запропонованого "Інфоксводоканалом" тарифу понад 100 гривень за кубометр.

В адміністрації заявили, що перегляд не має перевищувати рівень тарифу, встановленого НКРЕКП, - 65 гривень за кубометр. Там також наголошують на необхідності перегляду умов оренди майнового комплексу підприємства та збереження програм підтримки для соціально незахищених мешканців.

Водночас представники ОСББ зазначають, що без перегляду тарифів існує ризик переходу на погодинне водопостачання, але очікують, що підвищення вартості супроводжуватиметься покращенням якості послуг.

Київ

Переглянути тарифи планують і в Києві. Наразі жителі столиці сплачують 30,38 гривні за кубометр.

"Київводоканал" пропонував підвищити тариф майже до 89 гривень за кубометр, однак у КМДА цю пропозицію відхилили.

Натомість міська влада планує встановити тариф 63,79 гривні за кубометр, який ще у 2024 році затвердила НКРЕКП.

Чому тарифи почали переглядати по всій країні

З липня в Україні стартував процес перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що до 20 серпня всі водоканали мають подати органам місцевого самоврядування розрахунки економічно обґрунтованих тарифів. Після цього кожна громада окремо вирішуватиме, чи підвищувати вартість послуг, чи залишити її без змін, або ж компенсувати різницю між чинним і економічно обґрунтованим тарифом із місцевого бюджету.

У міністерстві пояснили, що сьогодні чинні тарифи в середньому покривають лише близько 70% фактичних витрат водоканалів. Основними причинами стали суттєве зростання вартості електроенергії, реагентів, матеріалів та заробітної плати.

При цьому рішення про одночасне підвищення тарифів по всій країні немає. Кожна громада ухвалює його самостійно залежно від фінансового стану свого водоканалу та можливостей місцевого бюджету.