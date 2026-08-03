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Сили оборони вдарили по одному з найбільших складів Wildberries у Росії (відео)

08:32 03.08.2026 Пн
2 хв
Площа складу мала становити 175 000 м²
aimg Олена Чупровська
Сили оборони вдарили по одному з найбільших складів Wildberries у Росії (відео) Фото: наслідки атаки на склад 3 серпня (t.me/astrapress)
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Українські дрони FP-1 атакували масштабний логістичний хаб Wildberries у Володимирській області РФ. Об'єкт є одним із найбільших центрів компанії у Центральній Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Fire Point та заяви російської влади.

Що відомо про атаку

За даними Fire Point, Сили оборони України уразили дронами FP-1 логістичний хаб Wildberries.

Атаку підтвердила і сама компанія Wildberries та губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв. За його словами, унаслідок удару на території об'єкта виникли руйнування та пожежа, а людей евакуювали.

Наскільки масштабним був об'єкт

Йдеться про один із найбільших логістичних комплексів Wildberries у Центральній Росії. Після повного введення в експлуатацію його площа мала становити близько 175 тисяч квадратних метрів.

Місткість складу планували на понад 120 мільйонів одиниць товарів.

Чому такі удари болючі для Росії

Ураження великих логістичних центрів створює додатковий економічний тиск на Росію.

Такі атаки порушують ланцюги постачання, збільшують витрати на відновлення інфраструктури та б'ють по роботі одного з найбільших гравців російського ринку електронної комерції.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня українські дрони вже завдавали ударів по кількох регіонах Росії.

Тоді безпілотники FP-1 вразили нафтопереробний завод у Волгограді та логістичний центр Wildberries, а вибухи також лунали в Татарстані та Дагестані.

Тим часом уранці 3 серпня безпілотники атакували Бєлгородський державний технологічний університет, де займалися розробкою систем керування дронами на базі російського мікропроцесора.

У виші також готували операторів безпілотників за державною програмою.

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