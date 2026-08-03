Сили оборони вдарили по одному з найбільших складів Wildberries у Росії (відео)

Українські дрони FP-1 атакували масштабний логістичний хаб Wildberries у Володимирській області РФ. Об'єкт є одним із найбільших центрів компанії у Центральній Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Fire Point та заяви російської влади.

Що відомо про атаку

За даними Fire Point, Сили оборони України уразили дронами FP-1 логістичний хаб Wildberries.

Атаку підтвердила і сама компанія Wildberries та губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв. За його словами, унаслідок удару на території об'єкта виникли руйнування та пожежа, а людей евакуювали.

Наскільки масштабним був об'єкт

Йдеться про один із найбільших логістичних комплексів Wildberries у Центральній Росії. Після повного введення в експлуатацію його площа мала становити близько 175 тисяч квадратних метрів.

Місткість складу планували на понад 120 мільйонів одиниць товарів.

Чому такі удари болючі для Росії

Ураження великих логістичних центрів створює додатковий економічний тиск на Росію.

Такі атаки порушують ланцюги постачання, збільшують витрати на відновлення інфраструктури та б'ють по роботі одного з найбільших гравців російського ринку електронної комерції.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня українські дрони вже завдавали ударів по кількох регіонах Росії.