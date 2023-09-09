Скібіцький: ГУР веде підривну діяльність щодо російських "виборів" в окупації

Як зазначив представник військової розвідки, служба відстежує те, що відбувається на поки що підконтрольній російським окупантам території України.

"Тому що є рух спротиву - ми працюємо згідно із законом у правовому полі та забезпечуємо діяльність цього руху", - сказав він.

Також Скібіцький заявив, що у ГУР "є чітке розуміння, як забезпечити та організувати зв'язок, як забезпечити підготовку та координацію підривних дій" на окупованих територіях.

Щодо проведення російськими загарбниками на ТОТ незаконних "виборів", заступник начальника ГУР звернув увагу, що військова розвідка вже має досвід подібних дій Кремля ще з 2015 року.

"Сьогодні почалися ці псевдовибори, окупаційна влада та колаборанти продумали багато чого, проте не врахували, що українське населення розуміє, що це - окупована територія, і чинить спротив", - наголосив він.

Фейкові "вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, РФ вирішила знову провести незаконні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Це "голосування", як розраховують інтервенти, має відбутися 10 вересня.

Як раніше зазначали в Центрі національного спротиву (ЦНС), окупанти для цього привозять із РФ "активістів", політтехнологів та спостерігачів. Крім того, під ці дати загарбники також викликали з відпусток усіх поліцейських регіонів.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що наша країна запропонує внести "вибори" окупантів у резолюції Генасамблеї ООН. А постпред України при ООН уже закликав міжнародне співтовариство запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.

Між тим на тимчасово окупованих територіях відбуваються вибухи на "виборчих" об'єктах росіян. Так, наприклад, 8 вересня у місті Пологи Запорізької області було знищено штаб партії "Єдина Росія". Крім того, цього ж дня пролунав вибух і на "виборчій дільниці" росіян в окупованому Бердянську.