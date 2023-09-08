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В окупованих Пологах знищено штаб "Єдиної Росії", - мер Мелітополя

П'ятниця 08 вересня 2023 22:45
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В окупованих Пологах знищено штаб "Єдиної Росії", - мер Мелітополя Ілюстративне фото: в окупованих Пологах знищено штаб "Єдиної Росії" (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області сьогодні, 8 вересня, було знищено штаб партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, штаб було знищено у момент, коли результати так званих "виборів" "малювали" там члени партії з Пензи.

В окупованих Пологах знищено штаб &quot;Єдиної Росії&quot;, - мер МелітополяФото: у Пологах пролунав вибух у штабі "Єдиної Росії" (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

При цьому, як уточнив міський голова, до Мелітополя почали звозити поранених та вбитих внаслідок вибуху.

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, з 8 по 10 вересня росіяни проводять в окупації так звані "вибори". У такий спосіб вони хочуть узаконити свій контроль над українськими територіями.

При цьому брати участь у "голосуванні" дозволяють навіть тим українцям, які не мають російського паспорта.

Постпред України при ООН уже закликав міжнародне співтовариство запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.

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