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Україна запропонує внести "вибори" окупантів до резолюцій Генасамблеї ООН, - МЗС

Київ, П'ятниця 08 вересня 2023 16:55
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Україна запропонує внести "вибори" окупантів до резолюцій Генасамблеї ООН, - МЗС Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна ініціювала процес внесення так званих "виборів", які росіяни хочуть провести на тимчасово окупованих територіях, у резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час пресмарафону заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що російські псевдовибори в окупації суперечать українському та міжнародному законодавству, зокрема й статуту ООН, оскільки це територія України, де діють українські закони.

За словами Ніколенка, тема псевдовиборів продовжується ще з 2014 року, і Україна вже відпрацювала міжнародний механізм реагування на такі дії країни-агресора. Зокрема, "вибори" були відображені у резолюціях Генеральної асамблеї ООН, де наголошувалося на їх незаконності.

"Так само і цього разу Україна ініціює включення факту проведення незаконних виборів на окупованих територіях до офіційних документів ООН - я маю на увазі резолюції, які приймаються наприкінці року щодо ситуації в Криму та тимчасово окупованих територій", - додав речник МЗС.

Ніколенко наголосив, що Україна очікує від членів Ради безпеки ООН засудження проведення таких "виборів", а також обговорення рішень, які дозволять припинити подібні дії країни-агресора.

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, Росія вирішила вкотре провести незаконні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України.

Цього разу ворог дозволяє голосувати навіть тим українцям, які не мають російського паспорта.

"Вибори" мають відбутися 10 вересня.

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