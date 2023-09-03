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Викликали з відпусток усіх поліцейських. Росія посилює режим напередодні "виборів" в окупації

Неділя 03 вересня 2023 14:29
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Викликали з відпусток усіх поліцейських. Росія посилює режим напередодні "виборів" в окупації Фото: Росія посилює режим напередодні "виборів" в окупації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація посилює адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях. Викликала з відпусток усіх "правоохоронців" напередодні так званих "виборів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"На ТОТ Донецької та Луганської областей росіяни викликали з відпусток усіх поліцаїв задля посилення адміністративно-поліцейського режиму на період проведення псевдовиборів. Зокрема деякі з них будуть здійснювати патрулювання вулиць в цивільному одязі та намагатимуться виявити громадян, що відкрито висловлюватимуть незгоду щодо зазначених заходів", - пише пресслужба.

Зокрема росіяни посилюють охорону так званих "виборчих дільниць", персональну охорону "голів" цих установ, а також встановлюють по одному озброєному поліцейську.

Відповідно до вказівок, які отримали поліцейські, вони повинну будуть приділяти увагу виявленню громадян, які намагатимуться зіпсувати бюлетені або ж здійснюватимуть фото чи відеофіксацію фальсифікації виборів.

"Вибори" в окупації

10 вересня російські терористи проведуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Зокрема вони планують провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Як відзначила розвідка Британії, таким чином Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини".

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