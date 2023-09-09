Скибицкий: ГУР ведет подрывную деятельность в отношении российских "выборов" в оккупации

Представители Главного управления разведки Минобороны Украины проводят на временно оккупированных российскими захватчиками территориях страны постоянную работу, обеспечивают деятельность партизанского движения и ведут подрывную деятельность в отношении фейковых "выборов" интервентов.
Об этом заявил заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона "Єдині новини".
Как отметил представитель военной разведки, служба отслеживает все происходящее на пока что подконтрольной российским оккупантам территории Украины.
"Потому что есть движение сопротивления - мы работаем по закону в правовом поле и обеспечиваем деятельность этого движения", - сказал он.
Также Скибицкий заявил, что у ГУР "есть четкое понимание, как обеспечить и организовать связь, как обеспечить подготовку и координацию подрывных действий" на оккупированных территориях.
Относительно проведения российскими захватчиками на ВОТ незаконных "выборов", замначальника ГУР обратил внимание, что у военной разведки уже есть опыт подобных действий Кремля еще с 2015 года.
"Сегодня начались эти псевдовыборы, оккупационные власти и коллаборанты продумали многое, однако не учли, что украинское население понимает, что это - оккупированная территория, и оказывает сопротивление", - подчеркнул он.
Напомним, РФ решила вновь провести незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. Это "голосование", как рассчитывают интервенты, должны состояться 10 сентября.
Как ранее отмечали в Центре национального сопротивления (ЦНС), оккупанты для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и наблюдателей. Кроме того, под эти даты захватчики также вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.
Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил о том, что наша страна предложит внести "выборы" оккупантов в резолюции Генассамблеи ООН. А постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.
Между тем, на временно оккупированных территориях происходят взрывы на "избирательных" объектах россиян. Так, например, 8 сентября в городе Пологи Запорожской области был уничтожен штаб партии "Единая Россия". Кроме того, в этот же день прогремел взрыв и на "избирательном участке" россиян в оккупированном Бердянске.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.