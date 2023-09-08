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Кислиця на Раді безпеки ООН закликав до жорстких санкцій проти Росії за "вибори" в окупації

Нью Йорк, П'ятниця 08 вересня 2023 21:52
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Кислиця на Раді безпеки ООН закликав до жорстких санкцій проти Росії за "вибори" в окупації Ілюстративне фото: Україна на Раді безпеки ООН закликала до жорстких санкцій проти Росії за "вибори" в окупації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Проти Росії необхідно запровадити жорсткі санкції за її псевдовибори на тимчасово окупованій території України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки.

За словами Кислиці, за допомогою "виборів" в окупації Росія намагається узаконити контроль над територіями України.

Постпред зазначив, що всі ті, хто організовував псевдовибори, нестимуть відповідальність. Українські правоохоронці вже вживають заходів для їхнього розшуку.

"Щодня, якщо не щогодини, Росія доводить, що її дії повністю несумісні з цілями та принципами Статуту ООН, не кажучи вже про Раду безпеки", - додав Кислиця.

Він закликав міжнародну спільноту реагувати на подібні дії країни-агресора шляхом "посилення тиску та запровадження нових жорстких санкцій".

Дипломат також подякував членам Ради безпеки ООН - Албанії, США, Франції, Еквадору, Гані, Мальті, Швейцарії, Японії, ОАЕ, Британії, Бразилії, Габону та Японії - які відкрито виступили проти планів Росії провести "вибори".

Вибори на окупованих територіях

Нагадаємо, росіяни з 8 по 10 вересня проводять "вибори" на тимчасово окупованих територіях.

У МЗС вже наголосили, що ініціювали внесення факту незаконних російських виборів до резолюцій Генасамблеї ООН.

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