У Бердянську пролунали потужні вибухи біля "виборчої дільниці" росіян, - Федоров
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вночі 8 вересня пролунали потужні вибухи на території ліцею, де росіяни розташували "виборчу дільницю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Окупанти Бердянська починають псевдовибори гучно", - написав Федоров.
За його словами, два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з "виборчих дільниць".
"Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами", - додав мер Мелітополя.
Фото: у Бердянську пролунали потужні вибухи біля "виборчої дільниці" росіян (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
"Вибори" на окупованих територіях
10 вересня РФ проведе вибори різного рівня, в тому числі й довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Водночас вони планують провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.
Таким чином РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", зауважили в британській розвідці.
В ЦНС раніше зазначали, що окупанти для цього привозять з РФ "активістів", політтехнологів та спостерігачів. А нещодавно стало відомо, що під ці дати викликали з відпусток всіх "поліцейських" регіонів.
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