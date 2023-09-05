Росіяни звозять на псевдовибори "спостерігачів" з РФ, - ЦНС

Загарбники звозять так званих "спостерігачів" для участі в псевдовиборах на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Російські "вибори" це суцільний фарс й пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей в цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на ТОТ з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу", - написали в ЦНС.

Так, за законодавством РФ громадськими спостерігачами можуть бути лише члени громадської палати - дорадчого органу, який контролює російський диктатор Володимир Путін.

Саме таких "спостерігачів" з РФ звозять на окуповані території, адже місцеві палати окупанти створили лише нещодавно та не знайшли туди достатньої кількості охочих.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня російсіяни проведуть вибори різного рівня, в тому числі, і довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також вони планують провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

За даними британської розвідки, таким чином РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини".

В ЦНС раніше зазначали, що окупанти для цього привозять з РФ "активістів", політтехнологів та інший персонал для проведення всевдовиборів. А днями стало відомо, що під ці дати викликали з відпусток всіх "поліцейських" регіонів.

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