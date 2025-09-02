Скасування й обмеження: у Дніпропетровській області змінили рух приміських поїздів УЗ

Сьогодні, 2 вересня, через активність ворожих обстрілів у Дніпропетровській області "Укрзалізниця" внесла низку змін у рух приміських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ у Telegram.
Зранку вівторка, 2 вересня, в "Укрзалізниці" повідомили, що через активність ворожих обстрілів запроваджуються обмеження в маршрутах низки приміських поїздів Дніпропетровської області.
Йшлося про поїзди сполученням "Чаплине - Демурине - Чаплине".
Згодом у компанії оновили інформацію щодо курсування приміських поїздів УЗ у Дніпропетровській області.
Так, впродовж поточної доби тимчасово скасовано поїзди:
Крім того, було обмежено маршрути поїздів:
"Просимо врахувати вимушені зміни", - підсумували в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що росіяни хотіли б закріпитися на околицях Дніпропетровської області. Проте українські війська не дозволяють їм це зробити.
Водночас відомо, що ввечері 29 серпня російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК під час аварійних робіт у Дніпропетровській області.
