Скасування й обмеження: у Дніпропетровській області змінили рух приміських поїздів УЗ

Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що росіяни хотіли б закріпитися на околицях Дніпропетровської області. Проте українські війська не дозволяють їм це зробити.

Водночас відомо, що ввечері 29 серпня російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК під час аварійних робіт у Дніпропетровській області.

