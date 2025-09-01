ua en ru
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт

Дніпропетровська область, Понеділок 01 вересня 2025 16:12
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт Фото: російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК. Це сталося під час аварійних робіт у Дніпропетровській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, у Дніпропетровській області аварійна бригада ДТЕК "Дніпровські електромережі" була атакована ворожим дроном під час проведення робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередачі у прифронтовій зоні.

"О 17:55 зафіксовано влучання безпілотника у службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок вибуху транспортний засіб повністю вигорів разом із обладнанням та матеріалами для відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні компанії.

Працівники не постраждали, а в момент удару вони встигли покинути автівку.

Ремонтні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі регулярно зазнають ворожих атак під час відновлювальних робіт у районах, наближених до зони бойових дій та окупованих територій.

До цього російські війська завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, з початку 2025 року у Дніпропетровській області було поранено двох енергетиків. А ще один працівник загинув під час виконання своїх професійних обов’язків.

