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Чи йдуть бої у Дніпропетровській області? В ОСУВ "Хортиця" дали відповідь

Субота 05 липня 2025 18:21
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Чи йдуть бої у Дніпропетровській області? В ОСУВ "Хортиця" дали відповідь Фото: РФ хоче перебільшити ситуацію в українському інформполі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У Дніпропетровській області немає боїв Сил оборони України проти російських окупантів. Водночас бойові зіткнення відбуваються дуже близько до регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в телеефірі.

"В Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області", - заявив Трегубов.

Водночас він додав, що наразі з цього приводу приводу є багато запитань. Крім того, зазначив, що РФ дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", росіяни в першу чергу намагаються прорватися на Покровському напрямку. Також ворог тисне в напрямку адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

Трегубов додав, що триває активний наступ на Лиманському напрямку, збільшено тиск РФ на Куп'янському, і в Харківській області в районі міста Вовчанськ.

Крім того, продовжуються атаки на Краматорському, Сіверському напрямках, і тривають бої в Торецьку.

"Нове - два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямку, які і складають оцю російську літню кампанію - на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності", - резюмував Трегубов.

"Бої" в Дніпропетровській області

Нагадаємо, днями у соцмережах поширювалася інформація пропагандистів РФ, що нібито російські війська зайшли у перше село в Дніпропетровській області, яке має назву - Дачне.

Однак у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію, зазначивши, що це російська дезінформація і бої тривають в межах Донецької області.

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