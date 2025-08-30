ua en ru
Чи вдалося зупинити росіян на адмінкордоні Дніпропетровської області: що кажуть в ЗСУ

Україна, Субота 30 серпня 2025 16:59
Чи вдалося зупинити росіян на адмінкордоні Дніпропетровської області: що кажуть в ЗСУ Ілюстративне фото: Дніпропетровська область (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росіяни хотіли б закріпитися на околицях Дніпропетровської області, але українські війська не дозволяють їм це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Трегубов пояснив, що з політичного погляду не варто дозволяти росіянам закріпитися хоч в одному населеному пункті Дніпропетровщини, навіть якщо це було б виправдано в тактичному плані.

"Тому росіяни зараз зупинені на адміністративному кордоні й намагаються робити за цей кордон робити активні вилазки та зачепитися за прикордонні селища. Були активні спроби закріпитися в деяких селищах, в якийсь момент майже вдавалося. Але так чи інакше вони витіснялися", - сказав він, розповідаючи про ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно аналітики DeepState оновили свою інтерактивну карту. Згідно з новими даними, росіяни нібито контролюють села Запорізьке і Новогеоргіївка, які розташовані неподалік адмінкордону Дніпропетровської області з Донецькою.

Спікер ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна розповів, що російські солдати зайшли в ці два села і намагаються там закріпитися. При цьому окупацію він не підтверджував.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що чутки про нібито окупацію сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області є неправдивими. Українські воїни продовжують обороняти кордони Дніпропетровщини.

Дніпропетровська область Війна в Україні
