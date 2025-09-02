Отмены и ограничения: в Днепропетровской области изменили движение пригородных поездов УЗ

Сегодня, 2 сентября, из-за активности вражеских обстрелов в Днепропетровской области "Укрзализныця" внесла ряд изменений в движение пригородных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Telegram.
Утром вторника, 2 сентября, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за активности вражеских обстрелов вводятся ограничения в маршрутах ряда пригородных поездов Днепропетровской области.
Речь шла о поездах сообщением "Чаплино - Демурино - Чаплино".
Позже в компании обновили информацию о курсировании пригородных поездов УЗ в Днепропетровской области.
Так, в течение текущих суток временно отменены поезда:
Кроме того, были ограничены маршруты поездов:
"Просим учесть вынужденные изменения", - подытожили в "Укрзализныце".
Напомним, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что россияне хотели бы закрепиться в окрестностях Днепропетровской области. Однако украинские войска не позволяют им это сделать.
В то же время известно, что вечером 29 августа российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК во время аварийных работ в Днепропетровской области.
