Общество Образование Деньги Изменения

Отмены и ограничения: в Днепропетровской области изменили движение пригородных поездов УЗ

УЗ сообщила об изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской области (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 2 сентября, из-за активности вражеских обстрелов в Днепропетровской области "Укрзализныця" внесла ряд изменений в движение пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Telegram.

Что именно изменилось сегодня для пассажиров УЗ

Утром вторника, 2 сентября, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за активности вражеских обстрелов вводятся ограничения в маршрутах ряда пригородных поездов Днепропетровской области.

Речь шла о поездах сообщением "Чаплино - Демурино - Чаплино".

Утреннее сообщение УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Позже в компании обновили информацию о курсировании пригородных поездов УЗ в Днепропетровской области.

Так, в течение текущих суток временно отменены поезда:

  • №6112 "Чаплино - Демурино";
  • №6123 "Демурино - Чаплино".

Кроме того, были ограничены маршруты поездов:

  • №6122 - он будет курсировать в сообщении "Днепр-Главный - Чаплино" (вместо "Днепр-Главный - Просяна");
  • №6135 - он будет курсировать в сообщении "Чаплино - Синельниково-1" (вместо "Просяна - Синельниково-1").

"Просим учесть вынужденные изменения", - подытожили в "Укрзализныце".

Обновленная информация от УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Напомним, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что россияне хотели бы закрепиться в окрестностях Днепропетровской области. Однако украинские войска не позволяют им это сделать.

В то же время известно, что вечером 29 августа российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК во время аварийных работ в Днепропетровской области.

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

