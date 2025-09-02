Отмены и ограничения: в Днепропетровской области изменили движение пригородных поездов УЗ

Напомним, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что россияне хотели бы закрепиться в окрестностях Днепропетровской области. Однако украинские войска не позволяют им это сделать.

В то же время известно, что вечером 29 августа российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК во время аварийных работ в Днепропетровской области.

