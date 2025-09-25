ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Скандальный Бленуце останется в "Динамо": избавиться от нападающего запрещает ФИФА

Киев, Четверг 25 сентября 2025 15:51
UA EN RU
Скандальный Бленуце останется в "Динамо": избавиться от нападающего запрещает ФИФА Фото: Владислав Бленцуэ стал головной болью для киевлян (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Руководство киевского "Динамо" под давлением ультрас готово как можно скорее избавиться от скандального румынского нападающего Владислава Бленуце. Однако возникло серьезное препятствие.

Почему расставание пока невозможно - объясняет РБК-Украина.

Можно ли продать румына прямо сейчас

По данным румынского издания Gazeta Sporturilor, киевский клуб намерен избавиться от форварда из-за скандальной истории с соцсетями и неубедительной игры.

Скандальный нападающий мог бы покинуть "Динамо" уже на следующей неделе - над этим работает агент футболиста.

Давид Салерно, который представляет интересы игрока, ищет варианты трудоустройства для своего клиента в арабских странах, поскольку там трансферное окно действует еще неделю.

"Бело-синие" надеются вернуть за Бленуце хотя бы часть из 1,8 млн евро, которые уже перечислены его предыдущему клубу - румынской "Университате".

Однако в случае, если такое соглашение будет достигнуто, есть риск, что ФИФА расценит переход как промежуточный трансфер, поскольку с момента подписания контракта (2 сентября) еще не прошло 4 месяца.

Подобные операции запрещены правилами ФИФА, поскольку ранее их использовали для обхода финансовых ограничений. Поэтому есть большая вероятность, что трансфер будет забанен.

Луческу в помощь

Итак, вариант быстрого избавления Бленуце - маловероятен. Скорее всего, придется ждать до зимы, когда истечет четырехмесячный срок соглашения и откроется зимний трансферный период.

К делу приобщили даже бывшего тренера "Динамо" Мирчу Луческу.

Как сообщил 80-летний специалист румынским СМИ, клубные функционеры "Динамо" прямо заявили ему: "До зимы как-то продержимся, но его надо продавать. Он будет выставлен на трансфер".

Отметим. что ранее Луческу заявил, что внес свой вклад в переход Бленуце в "Динамо". Именно он посоветовал "бело-синим" приобрести нападающего.

Скандальный Бленуце останется в &quot;Динамо&quot;: избавиться от нападающего запрещает ФИФА

Ультрас "Динамо" стреляли в тире по изображению Бленуце (фото из румынского издания Gazeta Sporturilor)

Скандал с Бленуце: что известно

"Динамо" подписало 23-летнего румынского форварда на пять лет - до лета 2030-го. Бленуце должен был заменить в команде Владислава Ваната, который перебрался в испанскую "Жирону".

Сумма трансфера официально не называлась, но по инсайдерским данным - вместе с бонусами она составляет 2,6 млн евро.

Еще до дебюта в "Динамо" румын оказался в центре громкого скандала. На его личной странице в TikTok были найдены репосты пропагандистских российских видео. Подобные репосты делала также его жена.

Во время дебютного матча румына ультрас "Динамо" забросали скамейку запасных киевлян ватой в знак протеста. Впоследствии состоялась встреча игрока с фанатами, однако она не имела положительного результата.

Что касается чисто футбольных показателей, Бленуце выходил на поле в составе киевлян в трех матчах, результативными действиями в атаке не отметился. Зато забил гол в собственные ворота.

Ранее мы сообщили, исключат ли Израиль из УЕФА.

Также читайте, как легенда "Динамо" Гармаш вывел новый клуб в 1/8 финала Кубка Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Динамо
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"