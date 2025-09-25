Скандальный Бленуце останется в "Динамо": избавиться от нападающего запрещает ФИФА
Руководство киевского "Динамо" под давлением ультрас готово как можно скорее избавиться от скандального румынского нападающего Владислава Бленуце. Однако возникло серьезное препятствие.
Почему расставание пока невозможно - объясняет РБК-Украина.
Можно ли продать румына прямо сейчас
По данным румынского издания Gazeta Sporturilor, киевский клуб намерен избавиться от форварда из-за скандальной истории с соцсетями и неубедительной игры.
Скандальный нападающий мог бы покинуть "Динамо" уже на следующей неделе - над этим работает агент футболиста.
Давид Салерно, который представляет интересы игрока, ищет варианты трудоустройства для своего клиента в арабских странах, поскольку там трансферное окно действует еще неделю.
"Бело-синие" надеются вернуть за Бленуце хотя бы часть из 1,8 млн евро, которые уже перечислены его предыдущему клубу - румынской "Университате".
Однако в случае, если такое соглашение будет достигнуто, есть риск, что ФИФА расценит переход как промежуточный трансфер, поскольку с момента подписания контракта (2 сентября) еще не прошло 4 месяца.
Подобные операции запрещены правилами ФИФА, поскольку ранее их использовали для обхода финансовых ограничений. Поэтому есть большая вероятность, что трансфер будет забанен.
Луческу в помощь
Итак, вариант быстрого избавления Бленуце - маловероятен. Скорее всего, придется ждать до зимы, когда истечет четырехмесячный срок соглашения и откроется зимний трансферный период.
К делу приобщили даже бывшего тренера "Динамо" Мирчу Луческу.
Как сообщил 80-летний специалист румынским СМИ, клубные функционеры "Динамо" прямо заявили ему: "До зимы как-то продержимся, но его надо продавать. Он будет выставлен на трансфер".
Отметим. что ранее Луческу заявил, что внес свой вклад в переход Бленуце в "Динамо". Именно он посоветовал "бело-синим" приобрести нападающего.
Ультрас "Динамо" стреляли в тире по изображению Бленуце (фото из румынского издания Gazeta Sporturilor)
Скандал с Бленуце: что известно
"Динамо" подписало 23-летнего румынского форварда на пять лет - до лета 2030-го. Бленуце должен был заменить в команде Владислава Ваната, который перебрался в испанскую "Жирону".
Сумма трансфера официально не называлась, но по инсайдерским данным - вместе с бонусами она составляет 2,6 млн евро.
Еще до дебюта в "Динамо" румын оказался в центре громкого скандала. На его личной странице в TikTok были найдены репосты пропагандистских российских видео. Подобные репосты делала также его жена.
Во время дебютного матча румына ультрас "Динамо" забросали скамейку запасных киевлян ватой в знак протеста. Впоследствии состоялась встреча игрока с фанатами, однако она не имела положительного результата.
Что касается чисто футбольных показателей, Бленуце выходил на поле в составе киевлян в трех матчах, результативными действиями в атаке не отметился. Зато забил гол в собственные ворота.
