Шок для фанатів "Динамо": новачок Бленуце забив автогол у дебютному матчі

Середа 17 вересня 2025 21:36
Шок для фанатів "Динамо": новачок Бленуце забив автогол у дебютному матчі
Автор: Катерина Урсатій

У матчі 1/16 фіналу Кубка України 2025/26 "Динамо" Київ обіграло "Олександрію" з рахунком 2:1, хоча поєдинок міг обернутися сенсацією через автогол нового гравця "біло-синіх" Владислава Бленуце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Кияни відкрили рахунок ще в першому таймі

Матч на стадіоні КСК "Ніка" в Олександрії розпочався за активної гри гостей. На 22-й хвилині Олександр Піхальонок відкрив рахунок після активної атаки "Динамо". Цей гол став логічним результатом переваги киян у перші 30 хвилин.

Варто зазначити, що Віталій Буяльський через пошкодження не зміг вийти на другий тайм, що позбавило команду одного з ключових виконавців.

Автогол Бленуце зрівняв рахунок

На 58-й хвилині "Олександрія" відновила рівновагу - після навісу з кутового від Сергія Булеци новачок "Динамо" Владислав Бленуце зрізав м’яч у власні ворота.

Автогол став першим результативним ударом Бленуце за столичний клуб і миттєво потрапив у центр уваги фанатів та експертів.

Переможний гол у дебюті для Огундани

Незважаючи на неприємний інцидент, "Динамо" змогло вирвати перемогу. На 85-й хвилині нігерійський півзахисник Шола Огундана забив дебютний гол у своєму першому матчі за клуб після передачі Назара Волошина. Цей гол став вирішальним і забезпечив киянам вихід до наступного раунду Кубка України.

Наступні матчі та контекст

Для обох команд цей матч став стартовим у національному Кубку, адже обидва клуби представлені у поточному розіграші єврокубків. Минулого сезону "Динамо" дійшло до фіналу Кубка України, але програло "Шахтарю" у серії пенальті.

Наступний матч столична команда проведе у понеділок, 22 вересня, у рамках УПЛ, знову зустрівшись з "Олександрією", цього разу на домашньому стадіоні.

Динамо Кубок України Футбол
