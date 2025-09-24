ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль уникнув виключення з УЄФА: чому це погано для "Динамо"

Середа 24 вересня 2025 14:30
UA EN RU
Ізраїль уникнув виключення з УЄФА: чому це погано для "Динамо" "Маккабі Тель-Авів" зіграє в Лізі Європи (фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv)
Автор: Катерина Урсатій

Ізраїльська збірна та клуб "Маккабі Тель-Авів" уникнули виключення з європейських футбольних змагань, незважаючи на активний тиск Катару. Питання про їхню дискваліфікацію більше не стоїть на порядку денному УЄФА після консультацій за участю дипломатів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Nayom.

Тиск Катару не спрацював

Ідею виключення Ізраїлю з боротьби за місце на чемпіонат світу та клубних турнірів просував Катар після атаки ЦАХАЛ на офіси ХАМАС у Досі.

Однак дипломатичні зусилля США, консультації з УЄФА та робота ізраїльських функціонерів забезпечили збереження статусу-кво.

"Маккабі Тель-Авів" готується до Ліги Європи

Клуб, який пройшов до Ліги Європи, здолавши київське "Динамо", проведе свій перший матч проти грецького ПАОКу у запланований термін.

Міжнародні відгуки та реакції

Раніше легендарний форвард "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона закликав ФІФА та УЄФА відсторонити всі ізраїльські команди, порівнявши ситуацію з баном Росії.

Проте під тиском дипломатів та керівництва футбольних асоціацій Ізраїль уникнув негайного виключення.

Що далі для ізраїльського футболу

Основна мета збірної та клубів Ізраїлю - забезпечити участь у жеребкуванні Ліги націй у березні та брати участь у турнірах.

Політична ситуація залишається нестабільною, тому загроза виключення може з’явитися знову, залежно від рішень УЄФА.

Раніше ми повідомляли, як українські команди грали з ізраїльтянами в єврокубках.

Також читайте, чи збільшиться кількість учасників чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга Європи Футбол
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"