Ізраїль уникнув виключення з УЄФА: чому це погано для "Динамо"
Ізраїльська збірна та клуб "Маккабі Тель-Авів" уникнули виключення з європейських футбольних змагань, незважаючи на активний тиск Катару. Питання про їхню дискваліфікацію більше не стоїть на порядку денному УЄФА після консультацій за участю дипломатів США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Nayom.
Тиск Катару не спрацював
Ідею виключення Ізраїлю з боротьби за місце на чемпіонат світу та клубних турнірів просував Катар після атаки ЦАХАЛ на офіси ХАМАС у Досі.
Однак дипломатичні зусилля США, консультації з УЄФА та робота ізраїльських функціонерів забезпечили збереження статусу-кво.
"Маккабі Тель-Авів" готується до Ліги Європи
Клуб, який пройшов до Ліги Європи, здолавши київське "Динамо", проведе свій перший матч проти грецького ПАОКу у запланований термін.
Міжнародні відгуки та реакції
Раніше легендарний форвард "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона закликав ФІФА та УЄФА відсторонити всі ізраїльські команди, порівнявши ситуацію з баном Росії.
Проте під тиском дипломатів та керівництва футбольних асоціацій Ізраїль уникнув негайного виключення.
Що далі для ізраїльського футболу
Основна мета збірної та клубів Ізраїлю - забезпечити участь у жеребкуванні Ліги націй у березні та брати участь у турнірах.
Політична ситуація залишається нестабільною, тому загроза виключення може з’явитися знову, залежно від рішень УЄФА.
