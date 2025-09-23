ua en ru
Легенда "Динамо" Гармаш вивів новий клуб до 1/8 Кубка України: хто ще серед учасників (відео)

Вівторок 23 вересня 2025 19:52
Легенда "Динамо" Гармаш вивів новий клуб до 1/8 Кубка України: хто ще серед учасників (відео) Фото: Денис Гармаш у складі ФК "Лісне" (instagram.com/fclisne2023)
Автор: Андрій Костенко

У вівторок, 23 вересня, відбулися два протистояння в рамках 1/16 фіналу Кубка України-2025/26, що проходить у новому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Кубок України, 1/16 фіналу

"Олімпія" (Савинці, аматори) – "Лісне" (Київ, 2 ліга) – 1:2

"Денгофф" (Денихівка, аматори) – "Агробізнес" (Волочиськ, 1 ліга) – 0:2

Екс-динамівці перемогли аматорів

У Миргороді аматорська "Олімпія" з села Савинці поступилася київському "Лісному", що виступає в Другій лізі. Столичній команді перемогу принесли колішні футболісти "Динамо".

Вже на 12-хвилині пенальті реалізував екс-півзахисник збірної України та "Динамо" Сергій Рибалка. Після двох тривог, які розтягнули матч на більш ніж чотири години, господарі зрівняли рахунок. Але столичний колектив забив переможний гол – відзначився ще один екс-динамівець Вікентій Волошин.

У складі переможців грав також один із лідерів "Динамо" у минулому – 35-річний Денис Гармаш. Він вийшов у стартовому складі та провів на полі 73 хвилини.

У другому матчі дня "Агробізнес", що представляє Першу лігу, в гостях без проблем розібрався з іншим аматорським колективом "Денгофф" з села Денихівка Білоцерківського району Київщини.

Хто вже вийшов до 1/8 фіналу

Наразі відомі 10 з 16-ти учасників даної стадії.

Список учасників 1/8 фіналу Кубка України-2025/26

  • ЛНЗ (Черкаси, УПЛ)
  • "Кривбас" (Кривий Ріг, УПЛ)
  • "Шахтар" (Донецьк, УПЛ)
  • "Динамо" (Київ, УПЛ)
  • "Вікторія" (Суми, 1 ліга)
  • "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь, 1 ліга)
  • "Буковина" (Чернівці, 1 ліга)
  • "Нива" (Тернопіль, 1 ліга)
  • "Агробізнес" (Волочиськ, 1 ліга)
  • "Лісне" (Київ, 2 ліга)

Зазначимо, що "Кривбас" перебуває під загрозою технічної поразки. В матчі 1/16 фіналу з "Черніговом" після заміни на 69-й хвилині в складі криворізкого клубу на полі опинилося одразу 8 легіонерів замість 7-ми дозволених. Якщо "Кривбас" покарають, до 1/8 фіналу вийде "Чернігів", що грає в Першій лізі.

Коли визначаться інші учасники

Повний список команд, що зіграють в 1/8 фіналу, стане відомий у середу, 24 вересня. В цей день відбудуться шість поєдинків.

Зіграють, зокрема, чотири представники УПЛ, причому львівський "Рух" та житомирське "Полісся" – між собою.

Останні матчі 1/16 фіналу

24 вересня

  • "Агротех" (Тишківка, аматори) – "Чорноморець" (Одеса, 1 ліга)
  • "Інгулець" (Петрове, 1 ліга) – "Поділля" (Хмельницький, 1 ліга)
  • "Нива" (Вінниця, 2 ліга) – "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні, 2 ліга)
  • "Локомотив" (Київ, 2 ліга) – "Верес" (Рівне, УПЛ)
  • "Колос" (Полонне, аматори) – "Металіст 1925" (Харків, УПЛ)
  • "Рух" (Львів, УПЛ) – "Полісся" (Житомир, УПЛ)

