Скандали у Міноборони. Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління

За його словами, наразі Міноборони у контексті попередження та запобігання корупції працює за двома напрямками:

Перший. Перезавантаження антикорупційного управлення. Наразі підшукують нові кадри.

Другий. Формування громадського антикорупційного механізму. Міністерство відкрито до співпраці.

РБК-Україна повідомляло, що Резнікова хотіли відправити у відставку, а на його місце поставити керівника ГУР Кирила Буданова. Проте пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що цього тижня кадрових змін в обороні не буде.

Нагадаємо, журналісти провели розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

Через це було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.

Усі подробиці конфлікту читайте у матеріалі РБК-Україна "Переполох у Міноборони. Чому у Зеленського вирішили звільнити Резнікова і відразу передумали".

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