ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скандали у Міноборони. Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління

Новость на русском →
Середа 08 лютого 2023 14:31
Скандали у Міноборони. Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство оборони перезавантажить антикорупційне управління та запровадить механізм громадського контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, наразі Міноборони у контексті попередження та запобігання корупції працює за двома напрямками:

  • Перший. Перезавантаження антикорупційного управлення. Наразі підшукують нові кадри.
  • Другий. Формування громадського антикорупційного механізму. Міністерство відкрито до співпраці.

РБК-Україна повідомляло, що Резнікова хотіли відправити у відставку, а на його місце поставити керівника ГУР Кирила Буданова. Проте пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що цього тижня кадрових змін в обороні не буде.

Нагадаємо, журналісти провели розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

Через це було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.

Усі подробиці конфлікту читайте у матеріалі РБК-Україна "Переполох у Міноборони. Чому у Зеленського вирішили звільнити Резнікова і відразу передумали".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"