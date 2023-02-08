Скандалы в Минобороны. Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова .

По его словам, в настоящее время Минобороны в контексте предупреждения и предотвращения коррупции работает по двум направлениям:

Первый. Перезагрузка антикоррупционного управления. Сейчас подыскивают новые кадры.

Второй. Формирование публичного антикоррупционного механизма. Министерство открыто для сотрудничества.

РБК-Украина сообщало, что Резникова хотели отправить в отставку, а на его место поставить руководителя ГУР Кирилла Буданова. Однако позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что на этой неделе кадровых изменений в обороне не будет.

Напомним, журналисты провели расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

Все подробности конфликта читайте в материале РБК-Украина "Переполох у Минобороны. Почему у Зеленского решили уволить Резникова и сразу передумали".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.