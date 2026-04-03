Скандал з мобілізацією: в Одесі поліцейські зламали руку чоловіку в присутності ТЦК

"До мене надійшла інформація про випадок в Одесі", - повідомив омбудсман.

За його словами, під час примусового затримання водія працівники патрульної поліції у присутності військовослужбовців Хаджибейського РТЦК та СП завдали йому тілесних ушкоджень у вигляді перелому плечової кістки.

"Встановлено, що водій не створював загрози життю чи здоров’ю та самостійно розблокував центральний замок автомобіля. Тому патрульні, ймовірно, вийшли за межі повноважень та застосували фізичну силу непропорційно до обставин", - зазначив Лубінець.

Раніше дисциплінарна комісія за результатами службового розслідування визнала дії поліцейських "законними", а Державне бюро розслідувань початково не надало правової реакції на цей випадок.

Наразі Одеська обласна прокуратура здійснює досудове розслідування для встановлення всіх обставин події та надання остаточної правової оцінки діям посадових осіб.

Представник Уповноваженого з прав людини у місцях несвободи Віталій Нікулін ініціював процес перегляду справи після того, як попередні інстанції проігнорували порушення.

Дмитро Лубінець наголосив, що кожен факт неправомірного застосування фізичної сили отримає належну оцінку, а сама ситуація перебуває під його особистим контролем.