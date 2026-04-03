Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Скандал с мобилизацией: в Одессе полицейские сломали руку мужчине в присутствии ТЦК

12:08 03.04.2026 Пт
2 мин
Делом уже занялась прокуратура
aimg Ирина Глухова
Фото иллюстративное: полицейские сломали руку мужчине в присутствии ТЦК (Getty Images)

В Одессе вспыхнул очередной скандал с мобилизацией. Во время задержания водителя полицейские заломали ему руку, при этом рядом находились военные ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Читайте также: В Одессе арестовали работников ТЦК из-за похищения мужчины и вымогательства

"Ко мне поступила информация о случае в Одессе", - сообщил омбудсмен.

По его словам, во время принудительного задержания водителя работники патрульной полиции в присутствии военнослужащих Хаджибейского РТЦК и СП нанесли ему телесные повреждения в виде перелома плечевой кости.

"Установлено, что водитель не создавал угрозы жизни или здоровью и самостоятельно разблокировал центральный замок автомобиля. Поэтому патрульные, вероятно, вышли за пределы полномочий и применили физическую силу непропорционально обстоятельствам", - отметил Лубинец.

Ранее дисциплинарная комиссия по результатам служебного расследования признала действия полицейских "законными", а Государственное бюро расследований изначально не предоставило правовой реакции на этот случай.

Сейчас Одесская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия и предоставления окончательной правовой оценки действиям должностных лиц.

Представитель Уполномоченного по правам человека в местах несвободы Виталий Никулин инициировал процесс пересмотра дела после того, как предыдущие инстанции проигнорировали нарушения.

Дмитрий Лубинец отметил, что каждый факт неправомерного применения физической силы получит надлежащую оценку, а сама ситуация находится под его личным контролем.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, ранее в марте в Одессе произошел еще один инцидент: в Пересыпском районе женщина попала под колеса микроавтобуса ТЦК. В результате ДТП была назначена служебная проверка.

Перед тем в одесских Telegram-каналах распространили фото мужчины с перебинтованной головой и признаками кровотечения. В публикациях утверждалось, что он получил травмы во время конфликта с представителями ТЦК.

В ответ Одесский областной ТЦК обнародовали официальное заявление.

Также в Одессе во время задержания военного в СЗЧ представители ТЦК и СП применили огнестрельное оружие, чтобы успокоить окружающих.

