В Одесі жінка потрапила під колеса буса ТЦК: призначено перевірку

13:19 25.03.2026 Ср
2 хв
Відео інциденту поширили у мережі
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: в Одесі жінка потрапила під колеса буса ТЦКп (Getty Images)

Сьогодні, 25 березня, в одному з районів Одеси сталася ДТП за участі мікроавтобуса ТЦК та пішохода. Внаслідок інциденту призначено службову перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Читайте також: В Одесі військові ТЦК при затриманні застосували зброю: деталі інциденту

Сьогодні місцеві Telegram-канали поширили відео та повідомили, що мікроавтобус ТЦК збив пенсіонерку. В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на інформацію та оприлюднили офіційну позицію щодо інциденту.

У військкоматі повідомили, що 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі м. Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортного засобу ТЦК та СП і пішохода.

На місце події було оперативно викликано представників Національної поліції та екстреної медичної допомоги.

У ТЦК уточнили, що потерпілу госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Наразі встановлюються обставини події та ступінь відповідальності учасників дорожнього руху.

"За даним фактом керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. Забезпечується повне сприяння правоохоронним органам для встановлення об’єктивної істини за фактом події", - зазначили в ТЦК.

Скандали із ТЦК в Одесі

Раніше в одеських Telegram-каналах поширили фото закривавленого чоловіка з перебинтованою головою.

У публікаціях стверджувалося, що він отримав травми під час конфлікту з представниками ТЦК. У відповідь Одеський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну заяву.

Перед цим у мережі також з’явилося відео з Пересипського району Одеси, на якому зафіксовано застосування сили до цивільного: чоловіка схопили за капюшон, а коли він опинився на землі - били руками і ногами.

У ТЦК заявили, що оприлюднене відео має ознаки вибіркового монтажу і не відображає повної хронології подій.

Ціни можуть зростати швидше: в НБУ попередили про зміну інфляційної траєкторії
Ціни можуть зростати швидше: в НБУ попередили про зміну інфляційної траєкторії
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою