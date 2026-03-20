В Одесі військові ТЦК при затриманні застосували зброю: деталі інциденту

В Одесі під час затримання військового у СЗЧ представники ТЦК та СП застосували вогнепальну зброю, або заспокоїти оточуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеського обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що 17 березня у Одесі під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення було виявлено громадянина, який, згідно з відповідними базами даних, перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення. Згодом він почав тікати, та громадянина було затримано.

Ця ситуація привернула увагу сторонніх осіб, які активно перешкоджали роботі військових ТЦК. Заявлено, що проти військовослужбовців було застосовано фізичну силу та сльозогінний газ, а також здійснено спробу блокування авто.

"З метою припинення групового нападу, що створював пряму загрозу життю та здоров’ю особового складу, один із військовослужбовців застосував особистий пристрій шумової дії (стартовий пістолет) та здійснив попереджувальний постріл у повітря", - йдеться у повідомленні Одеського ТЦК.

Згодом затриману особу передали до правоохоронних органів. За фактом стрілянини призначено службову перевірку для оцінки правомірності застосування пістолета.