"Навмисно завдав собі ушкоджень": ТЦК в Одесі відреагував на фото закривавленого чоловіка

Одеський ТЦК та СП оприлюднив офіційну позицію щодо інциденту, який викликав резонанс у соцмережах. Мова про події, що сталися 9-10 лютого у місті під час перевірки військово-облікових документів у чоловіка.

Перевірка документів і супроводження до ТЦК

Як зазначають у ТЦК та СП, 9 лютого під час заходів з оповіщення спільна група у складі військовослужбовців ТЦК та представника Національної поліції зупинила громадянина для перевірки документів.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП).

Після роз’яснення правового статусу громадянину запропонували проїхати до підрозділу ТЦК та СП для уточнення даних. За попередньою інформацією, він погодився на супроводження добровільно.

Інцидент після прибуття до підрозділу

"Під час прибуття до місця призначення громадянин раптово почав виявляти невмотивовану агресію та вчиняти деструктивні дії, внаслідок яких навмисно завдав собі тілесних ушкоджень", - кажуть у ТЦК.

З огляду на його психоемоційний стан і травму голови військовослужбовці надали першу допомогу та викликали медиків. Чоловіка госпіталізували до спеціалізованого медзакладу.

Повторний прояв агресії у лікарні

У ТЦК та СП також повідомили, що 10 лютого під час перебування у лікарні пацієнт повторно проявив агресію, що, за оцінкою медиків, становило загрозу для оточуючих.

У зв’язку з цим було ухвалено рішення про його ізоляцію у спеціальному приміщенні. Зазначається, що ці факти зафіксовані в медичній документації та підтверджуються свідченнями очевидців.

Що відомо про ситуацію з собакою

Окремо в ТЦК прокоментували інформацію щодо нібито неналежного поводження з собакою чоловіка. Там наголосили, що ці твердження є маніпулятивними.

За їхніми даними, тварині забезпечили догляд і харчування на території підрозділу, а вранці 10 лютого собаку в задовільному стані передали родичам власника.

Службова перевірка

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціювало службову перевірку для надання правової оцінки діям усіх учасників події.

Позиція ТЦК

У центрі також закликали громадськість відрізняти перевірені факти від маніпуляцій та наголосили, що дотримання правил військового обліку під час воєнного стану є конституційним обов’язком, а порушення законодавства тягне за собою персональну відповідальність.